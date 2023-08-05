Історія про шафку з півником від героїні музею "Голоси мирних" потрапила до дитячої книжки

Надія довірила її музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. А вже звідти її історія потрапила на сторінки ілюстрованої книги для дітей "У міста є Я!" Ірини Озимок.

У книзі — безліч цікавого про те, як влаштовано життя у містах. Там можна дізнатися, хто насправді робить місто затишним, чому тепло потрібно заощаджувати і навіщо потрібен мер. А ще — про те, як діти можуть впливати на якість власного життя і до яких організацій чи ініціатив долучитися. Це вже друге, доповнене видання.

Загалом у книзі 13 розділів. У одному з них йдеться про українські реалії: особливості життя в місті під час війни. Саме у ньому авторка розповідає історію Надії.

"Авіабомба влучила у житловий будинок. На вцілілій стіні дивом втрималася кухонна шафка, на якій стояв керамічний півник. Він став символом незламності, адже лишився цілим попри все. Його власниця, пані Надія Сватко, передала шафку та півника до музею, а таких же півників українці тепер дарують іноземцям на знак вдячності за допомогу", — йдеться у книзі.

Кожна історія про війну важлива. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі Музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.