Испортил бюллетень для голосования: что делать (инструкция)

Местные выборы 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Вторая попытка проголосовать будет последней

На местных выборах 25 октября в Украине случайно испорченный бюллетень можно будет обменять на новый. Однако уточняется, что поменять бланк можно будет только 1 раз. Третьей попытки проголосовать у вас не будет. Как обменять испорченный бюллетень на новый – рассказали в Центральной избирательной комиссии.

"Случайно испортили бюллетень? У вас будет попытка №2. Достаточно написать заявление на имя члена избирательной комиссии (который выдавал бюллетень) и обменять испорченный бюллетень на новый", – разъяснили в ЦИК.

И отметили, что третьей попытки не будет.

"Поэтому просим постараться и заполнить с первого раза", – написано в сообщении Центризбиркома.

Также уточняется, что заполнять бюллетень необходимо в кабине для тайного голосования. Запрещено присутствие посторонних людей, а также видео- и фотофиксация бюллетеня любым способом.

Также отмечается, что проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00, однако двери местных пунктов для проведения выборов закроются уже в 19:55 по киевскому времени.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский инициировал проведение всеукраинского опроса общественного мнения в день местных выборов 25 октября. Помимо голосования за кандидатов в местные советы избирателям предложат ответить на 5 вопросов.

Ранее РБК-Украина писало, что в полиции также рассказали, что запрещено делать на избирательном участке.

До этого мы сообщали, что полиция открыла 622 уголовных дела из-за нарушений, связанных с избирательным процессом, который стартовал 5 сентября.