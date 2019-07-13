Ищут неделю: в Днепропетровской области пропала девушка

Коллаж (РБК-Украина)

Несовершеннолетняя ранее из дому не убегала

В Днепропетровской области снова исчезла девушка, на этот раз несовершеннолетняя. Правоохранительные органы занимаются ее поиском уже семь дней. Как сообщает УНН ссылаясь на свои собственные источники в полиции, юная особа ушла из дому в прошлое воскресенье, 7 июля и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Отмечается, что девушке 17 лет. Никаких проблем с родственниками у нее ранее не возникало, из дому она никогда не убегала. Исчезновение повергло в шок всю семью.

В полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Иллюстративное фото (УНИАН)

Имя пропавшей в правоохранительных источниках не сообщили. Фотографии тоже нет.

Как ранее мы писали, в Киевской области, в Яготинском районе уже не в первый раз пропала девушка Черевко Алена Викторовна 2004 года рождения. Ее разыскивает мать и не находит себе места. Алена выходила на связь 11 июня, и с того момента о ней ничего не известно. Отмечается, что ее мобильный отключен.

Как сообщалось ранее, недавно под Кропивницким в Александрийском районе полицейский спас годовалого малыша от верной гибели - ребенок запутался в веревке, которой была привязаная игрушка к кроватке, и едва не задохнулся.