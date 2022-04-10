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В Ирпене оккупанты сожгли тысячи Библий и уничтожили христианскую миссию

Новина українською →
Ирпень, Воскресенье 10 апреля 2022 22:05
В Ирпене оккупанты сожгли тысячи Библий и уничтожили христианскую миссию Фото: В Ирпене оккупанты сожгли тысячи Библий (facebook.com/magdych)
Автор: Светлана Мащенко

В городе Ирпень оккупанты сожгли тысячи Библий и уничтожили здание протестантской христианской миссии.

Об этом сообщил заместитель командира роты батальона ОУН, пастор протестантской церкви Олег Магдич.

Эти действия были совершены украинскими военными еще 5 апреля по улице Выговского, 1, возле христианской миссии "Евразия". Подробности пастор рассказал недавно.

"Действия рашистов настолько нелепые, что когда украинцы публикуют доказательства их зверств, у многих возникают сомнения, мол, даже для них это слишком, а потому это срежиссированный фейк", - говорится в сообщении.

В Ирпене оккупанты сожгли тысячи Библий и уничтожили христианскую миссиюВ Ирпене оккупанты сожгли тысячи Библий и уничтожили христианскую миссиюВ Ирпене оккупанты сожгли тысячи Библий и уничтожили христианскую миссию

Фото: В Ирпене оккупанты сожгли тысячи Библий и христианскую миссию (facebook.com/magdych)

По словам Магдича, это произошло у здания христианской миссии Евразия, которую российские оккупанты полностью разрушили. Рядом с ней во дворе стояла "газелька", в которую были загружены Новые Заветы. Оккупанты их выгрузили и сожгли. Машину только расстреляли.

Пастор говорит, что мотивами оккупантов было то, что протестантизм - не российская православная церковь. А для них, все, что не РПЦ - враг.

Ранее мы писали, что в Ирпене оккупанты в одном из домов ели прямо из собачьего котелка.

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