Інфекціоніст розвінчала один з найнебезпечніших міфів про COVID: "не просто можна, а потрібно негайно"

Вагітним українкам не просто можна, а потрібно на будь-якому терміні вакцинуватися від коронавірусу.

"Вагітним не просто можна, а потрібно негайно, терміново на будь-якому терміні вагітності зробити щеплення вакциною Pfizer. Дітям з 12 років, у яких є супутні захворювання, терміново потрібно отримати вакцину Pfizer. Людям, які старше 65 років, неважливо які у них супутні захворювання-астма, онкологія, кардіологія - потрібно піти і отримати будь - яку з наявних вакцин", - сказала експерт.

Також фахівець нагадала, що від коронавірусу можна робити щеплення людям з алергією. Не будуть вакцинувати лише тих, у кого був анафілактичний шок від першої дози.

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