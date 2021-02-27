Иммунолог назвал побочные эффекты от вакцинации: какие реакции и противопоказания
При вакцинации от коронавируса могут возникнуть побочные эффекты, от слабых покраснений или зуда до тяжелых аллергических реакций. Поэтому важно перед тем, как делать прививку, проконсультироваться у врача.
Об этом заявил украинский иммунолог Олег Назар в эфире телеканала "Украина 24".
Он также назвал вероятные побочные эффекты у человека от прививки.
Первые относятся к местным реакциям
Они могут выражаться в возникновении покраснения на месте укола, зуда, и местных аллергических реакциях.
"Это допускается", - отметил Назар.
Вторые - возможные системные реакции
В таких случаях у человека повышается температура, может быть головокружение.
Врач обратил внимание, что подобное возникает примерно у 5-10% пациентов.
Какие противопоказания
Также Назар рассказал о случаях, когда делать прививку опасно, и подчеркнул, что вакцинации должен предшествовать осмотр у врача, и только с его согласия можно идти за уколом.
"Есть определенные противопоказания для любой вакцинации, они более или менее стандартны. Первое - наличие тяжелых поствакцинальных осложнений в прошлом на любую вакцину, тяжелые аллергические реакции на любую вакцину, неврологические заболевания или просто болезнь в стадии обострения", - сказал иммунолог.
Он добавил, что украинские врачи не проводят вакцинацию как "в роликах рекламных - подъехал к заправке, выставил руку или зад, вкололи и уехал себе".
"Врач должен осмотреть и дать рекомендации", - отметил Назар.
Ранее мы рассказывали о том, что в Украине данные о вакцинации от коронавируса будут вносить в единую электронную систему.
Напомним также, что врач высказался о рисках повторного заражения и объяснил, нужно ли вакцинироваться от COVID-19 тем, кто уже переболел.