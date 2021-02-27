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Иммунолог назвал побочные эффекты от вакцинации: какие реакции и противопоказания

Новина українською → Киев, Суббота 27 февраля 2021 10:55
Иммунолог назвал побочные эффекты от вакцинации: какие реакции и противопоказания Врач рассказал о побочных эффектах при вакцинации от коронавируса (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

При вакцинации от коронавируса могут возникнуть побочные эффекты, от слабых покраснений или зуда до тяжелых аллергических реакций. Поэтому важно перед тем, как делать прививку, проконсультироваться у врача.

Об этом заявил украинский иммунолог Олег Назар в эфире телеканала "Украина 24".

Он также назвал вероятные побочные эффекты у человека от прививки.

Первые относятся к местным реакциям

Они могут выражаться в возникновении покраснения на месте укола, зуда, и местных аллергических реакциях.

"Это допускается", - отметил Назар.

Вторые - возможные системные реакции

В таких случаях у человека повышается температура, может быть головокружение.

Врач обратил внимание, что подобное возникает примерно у 5-10% пациентов.

Какие противопоказания

Также Назар рассказал о случаях, когда делать прививку опасно, и подчеркнул, что вакцинации должен предшествовать осмотр у врача, и только с его согласия можно идти за уколом.

"Есть определенные противопоказания для любой вакцинации, они более или менее стандартны. Первое - наличие тяжелых поствакцинальных осложнений в прошлом на любую вакцину, тяжелые аллергические реакции на любую вакцину, неврологические заболевания или просто болезнь в стадии обострения", - сказал иммунолог.

Он добавил, что украинские врачи не проводят вакцинацию как "в роликах рекламных - подъехал к заправке, выставил руку или зад, вкололи и уехал себе".

"Врач должен осмотреть и дать рекомендации", - отметил Назар.

Ранее мы рассказывали о том, что в Украине данные о вакцинации от коронавируса будут вносить в единую электронную систему.

Напомним также, что врач высказался о рисках повторного заражения и объяснил, нужно ли вакцинироваться от COVID-19 тем, кто уже переболел.

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