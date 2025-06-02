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Ібупрофен чи парацетамол: аптечний секрет, який знає лише фармацевт

Понеділок 02 червня 2025 11:22
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Ібупрофен чи парацетамол: аптечний секрет, який знає лише фармацевт Фото: Що краще приймати при головному болі (freepik)
Автор: Людмила Жукова

Зазвичай при появі головного болю, температури, кашлю або загального дискомфорту виникає питання - що краще приймати парацетамол чи ібупрофен?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

Що краще приймати, якщо відчуваєте головний біль?

Фармацевт Ботікарія Гарсія розповіла всю правду про два популярних препарати - ібупрофен та парацетамол.

"Вони є найпопулярнішими супергероями проти болю, але з деякими відмінностями", - сказала вона.

"Він має потрійну силу - знімає біль, знижує жар і зменшує запалення. Парацетамол - це болезаспокійливий і жарознижувальний засіб. Тобто, він знімає біль і знижує температуру, але не є протизапальним", - повідомила фармацевт.

Коли використовувати парацетамол, а коли краще ібупрофен

Ботікарія пояснила, коли слід використовувати кожен із цих безрецептурних ліків.

"Парацетамол буде дуже корисним, якщо у нас головний біль, лихоманка або загальне нездужання. Однак, коли ви відчуваєте дискомфорт, пов’язаний із запаленням, таким як зубний біль, розтягнення зв’язок, фарингіт, у такому випадку було б доцільніше використовувати ібупрофен", - сказала фахівчиня.

До речі, вам варто бути обережними з ібупрофеном, якщо у вас проблеми зі шлунком, і з парацетамолом, якщо є захворювання печінки. Пам’ятайте, що навіть якщо вони відпускаються без рецепта, бажано проконсультуватися з лікарем.

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