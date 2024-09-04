ua en ru
Ср, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хвороба котячих подряпин. Педіатр попередив про інфекцію, яка вражає лімфатичні вузли

Середа 04 вересня 2024 09:43
UA EN RU
Хвороба котячих подряпин. Педіатр попередив про інфекцію, яка вражає лімфатичні вузли Фото: Які симптоми хвороби котячих подряпин (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Дмитро Муштин

Хвороба котячих подряпин - це бактеріальна інфекція, яка вражає лімфатичні вузли.

Як вона передається та її симптоми, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис педіатра Дмитра Муштина в Instagram.

Як передається хвороба

Передача відбувається через укуси, маленькі садна, подряпини, які наносяться котами, а також при потраплянні слини цих домашніх тварин на вже пошкоджену шкіру. Кіт у свою чергу заражається через укус бліх.

Відомо, що власники кошенят, вік яких менше 12 місяців, піддаються в 15 разів більшому ризику зараження в порівнянні з власниками дорослих котів. Хоча коти є основним резервуаром інфекції, рідкісні випадки траплялися після контакту собаками.

Як перебігає хвороба

Через 3-10 днів на місці укусу чи подряпини інфікованої кішки з’являється невелика червона піднята пляма, що перетворюється на пухир, наповнений рідиною, який пізніше утворює кірку. Його часто приймають за укус комахи. Більшість з них знаходиться на руках, руках, обличчі або шиї. Виразка зазвичай заживає без утворення рубців протягом кількох днів або місяців.

Найближчі лімфатичні вузли стають набряклими та болючими, найчастіше це ті, що розташовані на голові, шиї та під пахвами. У перші два тижні захворювання лімфатичні вузли можуть збільшуватися до 3-5-10 см.

Які можуть бути симптоми хвороби

  • лихоманка,
  • загальна слабкість,
  • головний біль,
  • біль у горлі,
  • нудота, блювання,
  • кон’юктивіт

Клініко-епідеміологічна, що ґрунтується на факту наявності контакту з котами, нанесених ними подряпин, саден та укусів, шкірних змін та збільшення лімфатичних вузлів.

Лікують хворобу антибіотиками та знеболюючими та жарознижуючими.

Нагадаємо, що лікар назвав найголовнішу небезпеку крапель в ніс та пояснив, як правильно їх використовувати.

Читайте також, ці чотири правила в їжі допоможуть вам прожити довге та щасливе життя.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Діти Хвороби Здоров'я
NEWS
Ворог поцілив по серцю міста. Який вигляд має Львів після комбінованої атаки (фото)
Ворог поцілив по серцю міста. Який вигляд має Львів після комбінованої атаки (фото)