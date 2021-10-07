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"Хватить раздавать": под Одессой депутат возмутился выделением земли АТОшникам

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Подольск, Четверг 07 октября 2021 11:12
"Хватить раздавать": под Одессой депутат возмутился выделением земли АТОшникам Под Одессой депутат выступил против раздачи земли военным (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Одесской области депутат горсовета Владимир Колесник возмутился тем, что ветеранам АТО выделяет землю, а ему нет.

Соответствующее видео опубликовал "7 канал".

В Подольском горсовете на восьмой год войны возникла очень странная дискуссия.

Депутат горсовета Владимир Колесник во время заседания заявил: "Ну чем тот АТОшник лучше меня? Он что, больше сделал для Украины или для города? Говорят, 24 человека выдали землю. Достаточно! Потом следующий список, опять".

Другие присутствующие в зале заседаний депутаты возмутились услышанным. Отметим, что на заседании, попавшем на видео, речь шла о выделении АТОшнику двух гектаров земли.

Такого поворота событий от народного избранника не ожидали даже коллеги.

Напомним, в соответствии с частью 1 статьи 121 Земельного кодекса Украины, установлены нормы бесплатной передачи земельных участков гражданам. Каждый гражданин может получить земельные участки на территории любого населенного пункта Украины или за пределами такого населенного пункта.

Как мы ранее писали, на Волыни агрессивные парни избили ветерана АТО.

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