"Хватить раздавать": под Одессой депутат возмутился выделением земли АТОшникам

В Одесской области депутат горсовета Владимир Колесник возмутился тем, что ветеранам АТО выделяет землю, а ему нет.

В Подольском горсовете на восьмой год войны возникла очень странная дискуссия.

Депутат горсовета Владимир Колесник во время заседания заявил: "Ну чем тот АТОшник лучше меня? Он что, больше сделал для Украины или для города? Говорят, 24 человека выдали землю. Достаточно! Потом следующий список, опять".

Другие присутствующие в зале заседаний депутаты возмутились услышанным. Отметим, что на заседании, попавшем на видео, речь шла о выделении АТОшнику двух гектаров земли.

Такого поворота событий от народного избранника не ожидали даже коллеги.

Напомним, в соответствии с частью 1 статьи 121 Земельного кодекса Украины, установлены нормы бесплатной передачи земельных участков гражданам. Каждый гражданин может получить земельные участки на территории любого населенного пункта Украины или за пределами такого населенного пункта.