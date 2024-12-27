Хто такий Каллум Тернер, за якого Дуа Ліпа виходить заміж

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Артистка опублікувала фото, на якій видно обручку на безіменному пальці.

Зірки тихо заручилися і планують відсвяткувати цю подію з близькими напередодні Нового року.

Дуа Ліпа (фото: instagram.com/dualipa)

Як стверджують близькі, 29-річна виконавиця хіта "Levitating" і 34-річний актор, відомий глядачам за фільмом "Фантастичні тварини", дуже щасливі разом і планують тривалі стосунки. Їхню радість поділяють як друзі, так і родина.

"Каллум - така надійна підтримка для Дуа, і вони - чудова пара. Їхня сім'я і друзі такі щасливі. Це було дивовижне Різдво для них", - сказав інсайдер The Sun.

Дуа Ліпа і Каллум Тернер (фото: instagram.com/dualipa)

Що відомо про стосунки пари

На початку цього року почали ширитися чутки про роман між Дуа Ліпою і Каллумом Тернером. Пару помітили разом на вечірці, присвяченій шоу "Masters Of The Air" у Лондоні.

Попри те, що вони тоді офіційно не підтверджували своїх стосунків, їхні почуття одне до одного були очевидними для оточення.

Перед тим, як почати новий етап у своєму житті, Дуа пройшла непростий шлях. Вона зізналася, що під час промоції альбому "Radical Optimism" змушена була заново працювати над власною впевненістю після важкого розриву.

Хто такий Каллум Тернер

Каллум Робілльярд Тернер - британський актор і модель. Свою кар'єру почав у 2010 році як фотомодель, співпрацюючи з такими брендами, як Next і Reebok. Незабаром він перейшов до акторства, дебютувавши 2011 року в короткометражному фільмі "Zero".

Каллум Тернер (фото: Вікіпедія)

Його проривом стала роль у серіалі "Клей" 2014 року, а однією з найвідоміших ролей вважається роль Тесеуса Саламандера у фільмі "Фантастичні тварини: Злочини Грін-де-Вальда" (2018).

Каллум Тернер (фото: Кіноріум)

Каллум продовжує активно працювати в кіно і на телебаченні, беручи участь у різних проєктах і розширюючи свій акторський діапазон.

Каллум Тернер (фото: Getty Images)