Как хоронили принцессу Диану 24 года назад: Чарльз рыдал, а Елизавета II нарушила важное правило

Принцесса Диана погибла в 1997 году в автокатастрофе в Париже. Спустя 24 года британцы не забывают о ней и каждый год в день ее смерти несут цветы и фотографии к ее могиле и вспоминают, какой она была.

Каждый гражданин Великобритании помнит принцессу Диану, ведь она действительно была добрым ангелом, помогала нуждающимся, занималась благотворительностью. На момент смерти ей было всего 36 лет...

Как случилась катастрофа

В тот злополучный день Диана и ее друг Доди аль-Файед (владелец отеля "Ритц") ужинали в парижском ресторане. Около полпервого часа ночи произошла авария по вине водителя Мерседеса, в которой ехала королевская особа со своим другом. В те годы многие писали, что ДТП произошло по причине преследования автомобиля журналистом, но в результате 18-месячного расследования выяснилось, что это не так. Как оказалось потом, водитель - Анри Поль был пьян и не справился с управлением. В автокатастрофе выжил только телохранитель Дианы - Тревор Рис-Джонс. Вечером 31 августа тело Дианы доставили в Лондон для похорон. Прощание с ней в британской столице длилось неделю, ведь желающих провести ее в последний путь было несметное количество.

Автомобиль, в котором погибла Диана (фото: ru.wikipedia.org)

Похороны Дианы

31 августа в лондонском соборе Святого Павла прошла поминальная служба. Интересно, что в этой же самой церкви 16 лет тому назад венчались Диана и принц Чарльз.

Похороны Дианы (фото: bbc.com)

5 сентября вечером гроб с телом Дианы доставили из Сейнт-Джеймского дворца в Кенсингтонский дворец, именно там была официальная резиденция принцессы. Отсюда было решено начать утром 6 сентября похоронную процессию. К рассвету у Кенсингтонского дворца было негде яблоку упасть. На улицы Лондона вышли три миллиона человек, все они шли на прощание с их любимицей.

У Букингемского дворца гроб с телом Дианы встречали королева Елизавета II и другие члены королевской семьи. Все они молчали. И даже Елизавета II.

Именно тогда она нарушила строжайшее церемониальное правило. Монарх обязан строго придерживаться королевского протокола, одно из правил — королева не кланяется тем, кто ниже ее по чину. Но Елизавета II вопреки запрету поклонилась телу Дианы. Тогда это показали по телевидению и британцы еще больше зауважали королеву.

Цветы у Кенсингтонского дворца (ru.wikipedia.org)

Рыдания Чарльза

В Сент-Джеймском дворце к траурной процессии приблизились и дети Дианы — принцы Уильям и Гарри. Рядом с ними шли отец мальчиков принц Чарльз, принц Филипп и граф Спенсер. Близкие к королевской семье люди описывали происходящее, что, мол, Чарльз рыдал перед тем, как подойти к гробу Дианы.

Диану похоронили в наряде, который она приобрела за какое-то время до трагедии, но так ни разу и не надела. Это было строгое черное платье с длинными рукавами. В руках ее были четки, подаренные ей матерью Терезой.