Как хоронили принцессу Диану 24 года назад: Чарльз рыдал, а Елизавета II нарушила важное правило
Принцесса Диана погибла в 1997 году в автокатастрофе в Париже. Спустя 24 года британцы не забывают о ней и каждый год в день ее смерти несут цветы и фотографии к ее могиле и вспоминают, какой она была.
В нашем материале ниже читайте подробности того трагического дня и великой утраты для Британии.
Каждый гражданин Великобритании помнит принцессу Диану, ведь она действительно была добрым ангелом, помогала нуждающимся, занималась благотворительностью. На момент смерти ей было всего 36 лет...
Как случилась катастрофа
В тот злополучный день Диана и ее друг Доди аль-Файед (владелец отеля "Ритц") ужинали в парижском ресторане. Около полпервого часа ночи произошла авария по вине водителя Мерседеса, в которой ехала королевская особа со своим другом. В те годы многие писали, что ДТП произошло по причине преследования автомобиля журналистом, но в результате 18-месячного расследования выяснилось, что это не так. Как оказалось потом, водитель - Анри Поль был пьян и не справился с управлением. В автокатастрофе выжил только телохранитель Дианы - Тревор Рис-Джонс. Вечером 31 августа тело Дианы доставили в Лондон для похорон. Прощание с ней в британской столице длилось неделю, ведь желающих провести ее в последний путь было несметное количество.
Автомобиль, в котором погибла Диана (фото: ru.wikipedia.org)
Похороны Дианы
31 августа в лондонском соборе Святого Павла прошла поминальная служба. Интересно, что в этой же самой церкви 16 лет тому назад венчались Диана и принц Чарльз.
Похороны Дианы (фото: bbc.com)
5 сентября вечером гроб с телом Дианы доставили из Сейнт-Джеймского дворца в Кенсингтонский дворец, именно там была официальная резиденция принцессы. Отсюда было решено начать утром 6 сентября похоронную процессию. К рассвету у Кенсингтонского дворца было негде яблоку упасть. На улицы Лондона вышли три миллиона человек, все они шли на прощание с их любимицей.
У Букингемского дворца гроб с телом Дианы встречали королева Елизавета II и другие члены королевской семьи. Все они молчали. И даже Елизавета II.
Именно тогда она нарушила строжайшее церемониальное правило. Монарх обязан строго придерживаться королевского протокола, одно из правил — королева не кланяется тем, кто ниже ее по чину. Но Елизавета II вопреки запрету поклонилась телу Дианы. Тогда это показали по телевидению и британцы еще больше зауважали королеву.
Цветы у Кенсингтонского дворца (ru.wikipedia.org)
Рыдания Чарльза
В Сент-Джеймском дворце к траурной процессии приблизились и дети Дианы — принцы Уильям и Гарри. Рядом с ними шли отец мальчиков принц Чарльз, принц Филипп и граф Спенсер. Близкие к королевской семье люди описывали происходящее, что, мол, Чарльз рыдал перед тем, как подойти к гробу Дианы.
Диану похоронили в наряде, который она приобрела за какое-то время до трагедии, но так ни разу и не надела. Это было строгое черное платье с длинными рукавами. В руках ее были четки, подаренные ей матерью Терезой.
Как мы ранее писали, принцесса Диана погибла в результате убийства по неосторожности.