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Холостяк 2019: 7 выпуск смотреть онлайн

STYLERТелешоу    20.04.2019 - 02:24
Холостяк 2019: 7 выпуск смотреть онлайн
Седьмой выпуск и семь участниц, которые продолжают сражение за сердце Холостяка!

Сегодня, 19 апреля, на телеканале СТБ состоялся седьмой выпуск шоу Холостяк 9

Сегодня, девятнадцатого апреля, состоялся седьмой выпуск шоу Холостяк 9, которое будет выходить каждую пятницу в 20:00. Главным героем телешоу в этом сезоне станет теле- и радиоведущий, главный редактор журнала XXL, Никита Добрынин.

Холостяк 2019: 7 выпуск смотреть онлайн

В седьмом выпуске осталось ровно семь очаровательных девушек, которые продолжили бороться за сердца Никиты Добрынина. И вот их имена: Лиля, Марина, Даша, Наташа, Оля, хитрая Элизабет и София. Последняя девушка вполне могла покинуть шоу, но ей дали второй шанс.

Часть седьмого эфира будет посвящена прекрасной Франции и, к сожалению сгоревшему Нотр-Дам-де-Пари. Отметим, что проект снимался еще в начале осени, поэтому тогда ничего, что называется, не предвещало беды.

Собственно говоря, именно во Франции произошли, пожалуй, наиболее драматичные моменты этого выпуска. Любопытно, что каждая из семи девушек рассчитывала полететь с Холостяком в Париж, приготовив соотвествующие вещи для путешествия. Однако Никита выбрал всего одну спутницу, которой стала Лилия. Надо сказать, что девушка буквально попала в вихрь эмоций и чувств, ведь Холостяк ухаживал за ней с двойной отдачей!

Но главное, что девушки, которые остались переживать свое "горе" в замке в Бордо, начали это самое горе заливать. Что тут началось?! Кто-то быстро перебрал, у кого-то случилась истерика. А когда Никита приехал в Замок для того, чтобы снять напряжение с девушек, все стало только хуже. Когда подвыпившая Наташа увидела, что Холостяк скрылся с Дашей за деревьями, а потом еще и начал с ней целоваться, начался грандиозный скандал.

Успокоила девушек, чтобы вы думали? Кухня! Участницы решили приготовить вкусные блюда, а Никита, тем временем отправился на свидание с Софией. В это время пошел дождь, пара спряталась в домике неподалеку от озера, а Никита начал приставать к девушке, однако напоролся на отпор и сцену ревности.

Однако апогеем шоу стал вопрос: кто же вылетит, Элизабет или Ната? Все это зритель узнает, посмотрев седьмой выпуск шоу Холостяк, которое выходит каждую пятницу в 20:00 на телеканале СТБ.

 

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