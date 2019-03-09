Холостяк 2019: 1 выпуск смотреть онлайн

Бессменный ведущий шоу, Григорий Решетник, и новый Холостяк - обаятельный Никита Добрынин.

Сегодня, восьмого марта, на телеканале СТБ состоялась долгожданная премьера любимого женского шоу, Холостяк.

Сегодня, восьмого марта, состоялась долгожданная премьера нового сезона шоу Холостяк, которое будет выходить каждую пятницу в 20:00. Главным героем телешоу в этом сезоне станет теле- и радиоведущий, главный редактор журнала XXL, Никита Добрынин.

Смотреть первый выпуск нового сезона шоу Холостяк можно по ссылке:

Момент, которого ждали сотни тысяч украинских женщин, наступил! 8 марта, в международный Женский День, на телеканале СТБ состоялась премьера девятого сезона шоу Холостяк, с бессменным ведущим, Григорием Решетником.

Главным счастливчиком нового сезона стал известный украинский ведущий, Никита Добрынин.

В первом выпуске шоу Холостяк знакомился с девушками, которые будут бороться за его любовь.

Надо сказать, что продюсеры шоу постарались на славу, ведь каждая девушка по-своему интересна. Кто-то во время знакомства с Никитой терял дар речи, кто-то решил обращаться к нему на Вы, а одну девушку на знакомство с Добрыниным привез ее отец!

Конечно, все участницы шоу - как на подбор. Красивые, стройные и видные девушки, которые с первого выпуска начали выяснять отношения между собой. Кроме того, что любопытно, участницы соревновались в длине выреза платьев и декольте. Никита вел себя очень сдержанно, стараясь не показывать своего восхищения некоторыми особенно вызывающими нарядами девушек.

Тем не менее, Добрынин также попал в немилость некоторых участниц, ведь по просьбе ведущего не смог назвать все имена девушек. Кроме того, неужели уже в первом выпуске шоу ему придется "выгнать" одну из конкурсанток?

Все это зритель узнает в премьерном выпуске нового сезона шоу Холостяк, которое будет выходить по пятницам в 20:00 на телеканале СТБ.