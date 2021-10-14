"Холостячка" Огневич заинтриговала поклонников именем своего избранника: "вы узнаете об этом позже"

Злата Огневич дала откроенное интервью и заинтриговала фанатов проекта " Холостячка " информацией о своем избраннике. Артистка назвала имя одного из участников проекта, которого увидели на ее концерте.

Об этом украинская певица Злата Огневич рассказала в интервью для " КП в Украине ".

Певица отметила, что проект "Холостячка" снимался еще летом, и сейчас сохраняется интрига от том, кто же стал избранником Огневич. Сейчас зрители уже определились с фаворитами артистки. Ими стали Роман Васильев, Максим Тарапата, Дмитрий Шевченко и Роман Свечкоренко.

На прямой вопрос о своем фаворите Злата Огневич ответ так и не дала, но отметила, что у зрителей прекрасный вкус.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

В сети гуляло видео прогулки Златы Огневич и Романа Свечкоренко на велосипедах в августе и на кадрах не было видно камер.

"Это были съемки эпизода. И это видно, рядом находилась съемочная команда. Наверное, кто-то так снял это видео, что "отрезал" съемочную группу. Ни для кого не секрет, что проект снимался в летний период, и было много разных видео и фото. Мы даже просили людей не загружать ничего в интернет, не светить информацию, потому что хотели сами рассказать нашу красивую историю. Но люди у нас другого склада, их можно простить", - объяснила "Холостячка".

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Кроме того, Роман Свечкоренко был на концерте артистки 8 октября. Злата Огневич призналась, что в ее команде есть специально обученный человек, который отслеживает всю информацию в интернете и о фотографии с концерта она знает.

"Пригласила ли я его туда? Возможно, вы об этом узнаете чуть похоже. Мы держим интригу. Также намного интереснее узнавать, смотреть и читать. Лично я люблю читать книги постепенно, не люблю заглядывать наперед и знать, чем все закончится", - заинтриговала артистка.

Фото: instagram.com/svechkorenko