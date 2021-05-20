Под Хмельницким учительница держала в страхе всю школу: издевательства поражают жестокостью

В Хмельницкой области, в городе Каменец-Подольский на учительницу одной из школ пожаловались родители учеников. Преподаватель перешла все грани дозволенного и терроризировала детей так, что они боялись ходить в учебное заведение.

Инцидент произошел в школе №14 во втором классе. По словам детей, учительница во время урока затолкала бумагу в рот одной из учениц. Именно эта ситуация стала пиковой. До этого на педагога уже неоднократно поступали жалобы от детей и их родителей.

Все они уверяют, что учительница принуждала детей, которых вырвало, убирать это руками с пола. Также она бросала в детей циркулем. Била их головой об парту и указкой по рукам.

Родители решили обратиться с жалобой к мэру города, так как побоялись, что дело просто замнут.

На встрече присутствовали городской голова Михаил Поситко, депутат городского совета Ирина Шелепницкая, начальник управления образования Сергей Мельник, директор школы, представители Ювенальной превенции Каменец-Подольского района.

В свою очередь директор школы Николай Кирик заверил, что уже ведется служебное расследование и родители спокойно могут отправлять своих детей в школу.

По информации издания, сейчас педагог временно отстранен от своих обязанностей.