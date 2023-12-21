В Херсоні запрацював чат-бот, за допомогою якого можна зробити новорічні подарунки дітям

Благодійний фонд Support Kherson започаткував проект - чат-бот "SUPPORT Диво", за допомогою якого кожен може або зареєструвати свою дитину на отримання подарунка, або здійснити мрію та стати чарівником для дітей Херсонщини і подарувати подарунок.

Про це повідомив голова благодійного фонду Нісар Ахмад.

Подаруй диво дітям Херсонщини: запрацював чат-бот

"Цей чат-бот створений для координації подарунків дітям Херсонщини. Наразі бот налічує понад 5 000 заявок від маленьких мрійників. Наша мета: подарувати щастя на зимові свята маленьким херсонцям та допомогти їм знов повірити у диво", - повідомляє голова благодійного фонду Нісар Ахмад.

У меню чат-боту є дві кнопки: "хочу подарунок" та "хочу подарувати".

Унікальність даного проєкту полягає в тому, що будь-який дорослий сам в змозі обрати бажану дитину, при потребі - зв’язатися з батьками - та здійснити мрію напряму. Чат-бот доступний за посиланням.

БФ "Support Kherson" активно підтримує жителів Херсонщини - деокупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у Києві та Одесі. Волонтери забезпечують земляків продуктовими наборами, засобами гігієни та надають важливу підтримку у вигляді психологічної та юридичної допомоги. Особлива увага приділяється маленьким херсонцям, які стали жертвами війни.

Фонд організовує благодійні заходи, розважальні програми та освітні майстер-класи для їх соціальної адаптації та емоційного відновлення.