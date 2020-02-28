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В Херсоне одноклассники жестоко избили школьника на камеру: видео 18+

STYLERЖизнь    28.02.2020 - 14:09
В Херсоне одноклассники жестоко избили школьника на камеру: видео 18+
В Херсоне дети издевались над одноклассником (Коллаж РБК-Украина)

В школе Херсона одноклассники устроили травлю мальчику

В херсонской школе №41 дети всеми силами выживают одноклассника и устраивают ему травлю. Так, на уроках школьники избивают мальчика и снимают происходящее на камеру мобильных телефонов. Об этом сообщила мама ребенка на странице "Информатор Херсон" в Facebook.

"Добрый вечер. Прошу распространить видео о детях, воспитывающихся в 41 школе города Херсон. Мой сын уже полгода учится в этой школе и ежедневно страдает от издевательств одноклассников. Добавляю видеодоказательство", - написала женщина.

По словам матери, в школе нет никакого контроля, а учителя просто закрывают глаза на жестокости детей.

"Учителя боятся за свою "шкуру" и классная учительница Вдовиченко Ольга Олеговна подговаривает всех родителей удалить все доказательства с телефонов своих детей", - сообщила женщина.

В херсонской школе дети устраивают буллинг (facebook.com/pg/Informatorkherson)

Пользователи сети отреагировали на вопиющий инцидент в комментариях и согласились с тем, что дети очень жестоки.

  • Дети жестоки и это правда. Но родителям не стоит молчать. Это чистой воды булинг. Пишите заявление в полицию, по прилагайте видио. Сейчас это все на законодательном уровне.
  • Лучше бы учился постоять за себя, чем средний палец показывать!!!
  • Что же Вы в полицию не идете!? Ребенок подвергается булингу. Есть директор в школе! Есть различные организации!

В Херсоне одноклассники жестоко избили школьника на камеру: видео 18+Скриншот комментариев (Facebook)

Как мы ранее писали, в Черкасской области одноклассники затравили ученика седьмого класса. Они избили мальчика прямо на уроке с особой жестокостью. У Артема сотрясение мозга и его госпитализировали в больницу.

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