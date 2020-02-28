ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Под Одессой подростки избили сверстницу: у девочки сотрясение мозга

STYLERЖизнь    28.02.2020 - 09:36
Под Одессой подростки избили сверстницу: у девочки сотрясение мозга
Под Одессой 12-летние девочки зверски избили сверстницу (Коллаж РБК-Украина)

Под Одессой одна девочка избивала другую, а подруги все снимали на видео

В Одесской области 12-летняя девочка зверски избила свою сверстницу. Ее подруги снимали все на видео и потом опубликовали его в социальных сетях. У пострадавшей диагностировано сотрясение мозга, ушибы и ссадины.

Как рассказали в полиции Одесской области, по данному факту проводится расследование и заведено уголовное производство. Известно, что 12-летняя Даша свою обидчицу почти не знала. Девочки учились в разных школах, не дружили и редко пересекались. Даша – отличница и спортсменка, учителя рассказали, что немного вспыльчива, но дружелюбна.

На данный момент, в причинах конфликта пытаются разобраться не только следователи, но и учителя, и родители. Кроме Даши в драке принимали участие еще две девочки – ее одноклассница и подруга. Взрослые утверждают, что именно подруга была зачинщицей конфликта и сейчас она травит пострадавшую девочку в социальных сетях.

"С девочкой проводилась работа неоднократно. С мамой мы уже встречались по поводу того, что у нее есть такие плохие характеристики. Им не место в школе и вообще в обществе", – рассказала директор Великодолинской СОШ №2 Валентина Чебанова об обидчице Даши.

В Одесской области 12-летняя девочка зверски избила свою сверстницу

Девочка, которая избила Дашу, уже приходила просить прощения, но родители их не приняли и не верят в раскаяние.

Даша в результате избиения получила сотрясение мозга, сейчас она лечится дома, под наблюдение невропатолога. У нее сильные головные боли и проблемы со сном.

"Ее ждет работа с психологом. Основная задача – вернуть девушку в школу так, чтобы она чувствовала себя комфортно и не испытывала травли или обид со стороны классного коллектива", - добавила директор школы.

Даша в школу возвращаться не хочет и признается, что боится. В полиции проводят расследование по факту избиения, но с учетом травли в социальных сетях, его переквалифицируют в буллинг.

Украинских детей пытались вывезти в Москву скупщики органов: все детали Очень опасная игра: в сети появилось предупреждение для родителей подростков
Новости Украины избиениебуллингподростки
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь