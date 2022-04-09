В Харьковской области обнаружили опасные боеприпасы: мины взрываются через определенные промежутки времени

В Харьковской области обнаружили опасные боеприпасы ПТМ-1С. Ранее такие мины не использовались. Самая большая опасность в том, что они взрываются не сразу, а позже и взрывы начинают происходить через определенные промежутки времени.

Житель села Безруки в Харьковской области по имени Сергей рассказал, что рядом с его домом 3 апреля упала ракета. Сначала он не придал этому большого значения, так как ракеты падают очень часто. Местные жители уже хорошо различают Смерчи, Грады, Ураганы и другие разновидности оружия, которое используют российские оккупанты.

Но утром рядом с домом произошел взрыв. На улице Сергей обнаружил воронку глубиной в пару десятков сантиметров, поврежденный сарай и еще один боеприпас цилиндрической формы, размером с литровую бутылку газировки.

Сергей сфотографировал боеприпас и быстро вернулся в дом. Через 20 минут произошел еще один взрыв. После этого взрывы продолжались почти до 3 часов ночи с интервалом около 50 минут.

Как выглядит ПТМ-1С

Как объяснили специалисты по обезвреживанию бомб из Харькова, это первый известный случай с начала войны с применением мины ПТМ-1С.

Это противотанковая мина была разработана в СССР. Однако в данном случае она была настроена таким образом, чтобы взрываться через определенные промежутки времени. Мина доставляется снарядом, в котором может быть до нескольких десятков таких боеприпасов.

Мины такого типа когда-то использовали США – во время операции "Буря в пустыне" в Персидском заливе в 1991 году. С 1997 года противопехотные мины запрещены Конвенцией по наземным минам. И к этому договору присоединились 164 страны, в том числе и Украина. А вот Россия этот договор не подписывала.

Эксперты утверждают, что эти мины – это сочетание наихудших качеств кассетных боеприпасов и противопехотных мин. У ПТМ-1С есть и другая опасная особенность – у них чувствительные взрыватели, которые могут сработать, когда их поднимают люди.

К счастью, от этих мин никто не пострадал. Сергей отметил, что обычно дети играют на заднем дворе, но в тот день шел дождь. А он сам вышел на улицу, чтобы заколотить окна.

Как отмечают специалисты из Харькова, подобные снаряды были обнаружены уже в нескольких населенных пунктах.

Как выглядят разные виды мин и ракет, которые нельзя трогать. И при обнаружении нужно сразу звонить специалистам.