Под Харьковом мощный взрыв убил людей, много пострадавших: фото с места ЧП

Взрыв под Харьковом (коллаж: РБК-Украина)

В 20 километрах от Харькова прогремел страшный взрыв

В Харьковской области в поселке Березовское произошел мощный взрыв на газораспределительной станции. Предварительно известно про двух погибших и девять пострадавших. Появились фото с места ЧП и детали трагического происшествия.

Местные СМИ пишут, что некоторые пострадавшие в тяжелом состоянии, их отправляют в Харьков.

"Пострадали девять человек, двое погибли, тяжелых транспортируем в Харьков", - рассказал руководитель службы скорой помощи Виктор Забашта.

Взрыв под Харьковом (фото: facebook.com/kharkiv1654)

Он также добавил, что люди получили ожоги. У двоих - серьезные - до 60%, остальные с небольшими ожогами и ссадинами. Также есть контуженные взрывной волной.

Сообщение о взрыве на газораспределительной станции в Березовском Дергачевского района поступило в 11:47. Станция находится в 20 километрах от Харькова.

Взрыв под Харьковом (фото: facebook.com/kharkiv1654)

Известно, что после взрыва не произошло серьезного возгорания, но задымление около 200 квадратных метров. В Нацполиции уточнили, что сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что в Чабанах под Киевом произошел мощный взрыв газопровода. Но, к счастью, обошлось без жертв.