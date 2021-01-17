В Харькове в лютые морозы многоэтажка осталась на двое суток без отопления

В Харькове многоэтажка осталась без отопления (фото: РБК-Украина)

Жители одной из многоэтажек Харькова вторые сутки сидят без отопления в дни самых сильных морозов за эту зиму. Пострадавшие жалуются, что теплосети о поломке даже не знали и ремонт начнется только на вторые сутки с момента аварии.

Все подробности рассказываются в местном Telegram-канале.

"Офигенные у нас теплосети! Вторые сутки нет отопления в квартире. Сегодня позвонили на 1562 в 13:38, они даже не в курсе, что в доме что-то случилось! И через пару минут в телеграм-боте, появляется новость что отопления не будет до ночи, по такому морозу! Это вообще как понимать?" – говорится в сообщении.

При этом, судя по публикации КП "Харьковские тепловые сети", ремонтные работы начнутся только после 17 часов. Отопление обещают вернуть уже сегодня вечером.

Напомним, что В Украине с началом 2021 года повысилась стоимость отопления, а также поднялись тарифы на газ и электроэнергию. Как снизить цифру к оплате за коммунальные услуги – рассказала член Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг Ольга Бабий.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 15 января, в Житомире протестующие ворвались в здание облсовета с требованием снизить цену на газ. В целом в протесте приняли участие около 250-300 человек. Они штурмом взяли помещение, где вместе с представителями власти перешли в сессионный зал горсовета для дальнейшего обсуждения ситуации с ценами на газ.

Стоит отметить, что в городах Украины продолжаются акции протеста из-за поднятия цен на газ.