Характер - вибух емоцій. Названо п'ять знаків Зодіаку, які мають палку вдачу

Їхні характери мають яскраво виражену емоційність, і ці люди точно не з тих, хто звик тримати почуття у собі.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Times of India розповідає про астрологічні символи, які мають запальну натуру.

Телець

Цей знак Зодіаку має велике терпіння, проте коли воно закінчується, то настає справжній вибух. Цей символ подібний вулкану, який спершу є спокійними та врівноваженими, але рано чи пізно виплеск емоцій все одно трапляється.

Впертий та рішучий знак Зодіаку, коли відчуває дискомфорт то демонструє свій гнів і не боїться негативної реакції з боку інших через це.

Стрілець

Легкий знак Зодіаку в певні моменти може різко спалахнути. Він відомий своєю прямотою і відвертістю, а тому, коли відчуває злість, то не стримує її.

Представники цього символу прагнуть любові та свободи, а коли опиняються в дискомфортних для себе умовах, то дозволяють емоціям вийти назовні. Вони миттєво можуть змінювати свій настрій: від легкого та веселого до запального.

Лев

Цей символ відомий своєю гордістю, а тому його краще не злити. Зазвичай привітний та щедрий знак Зодіаку демонструє свою темну сторону в ті моменти, коли інші порушують його кордони та ображають його.

Представники цього символу не будуть уникати конфронтації, особливо якщо відчувають зневажливе ставлення до себе. Вони прагнуть захоплення від інших, а коли цього не відбувається, то, скоріше за все, вибуху емоцій не уникнути.

Які знаки Зодіаку мають запальний характер і чому (Фото: unsplash.com)

Овен

Запальний знак Зодіаку швидко виражає свій гнів і так само швидко заспокоюється. Він не стримує свої почуття та є надто емоційним, тому буде доволі легко зчитати, який настрій зараз в Овна.

Скорпіон

Представники цього символу можуть демонструвати гнів не одразу, а лише з часом. Їхній різкий та відвертий характер призводить до шаленого вибуху емоцій, але коли він вщухає та закінчується, то всередині у Скорпіонів настає спокій і рівновага.