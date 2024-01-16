Група компаній "Здоров’я" влаштувала чергове свято для дітей

Під час різдвяно-новорічних свят група компаній "Здоров’я" на чолі з головою наглядової ради Олександром Доровським долучилася до створення свята для маленьких харків’ян. Костюмована вистава відбулась за участю вихованців артцентру Zelo.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Головними акторами стали маленькі учні театрального напряму. Вони розпочали свій шлях лише у травні 2023 року. Та за цей час їхній творчий потенціал проявив себе у найкращому світлі й було створено дитяче творче об’єднання "SUNRISE".

Діти з великим ентузіазмом і талантом створили музичну виставу "Пітер Пен" – захоплююче шоу з вокальними номерами, танцювальними імпровізаціями та захопливим фехтуванням. Це стало акторсько-мистецьким дебютом юних зірок.

Переглянути виставу запросили вихованців усіх інших напрямів. Вони із задоволенням співпереживали героям вистави та долучалися до веселих конкурсів. Свою театральну виставу актори показали й у Малій Данилівці, що поблизу Харкова. Гостей зібрав кінно-спортивний клуб "Кінний двір".

Група компаній "Здоров’я" є постійним партнером артцентру Zelo, адже розуміють як зараз важливо дбати про ментальне здоров’я підростаючого покоління.

Також фармацевтична компанія виступала спонсором масштабних свят до Дня захисту дітей і Дня незалежності. Завдяки їхній підтримці дітлахи Харкова мають можливість безплатно відвідувати заняття з арттерапії.

"Ніщо не може бути важливішим, ніж благополуччя наших дітей. Заради їхнього вільного майбутнього захисники щодня тіснять ворога з нашої землі. Заради них ми допомагаємо ЗСУ і продовжуємо працювати, щоб вистояла економіка країни. Нехай ці святкові дні допоможуть малечі відволіктися від важких новин і ще трошки побути дітьми", - зазначає Олександр Доровський, голова наглядової ради фармацевтичної компанії "Здоров’я".