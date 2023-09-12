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У громад хочуть забрати гроші на допомогу військовим, це ускладнить їхнє забезпечення, - Ганущин та Гайдай

Вівторок 12 вересня 2023 17:24
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У громад хочуть забрати гроші на допомогу військовим, це ускладнить їхнє забезпечення, - Ганущин та Гайдай У громад хочуть забрати гроші на допомогу військовим, це ускладнить їхнє забезпечення (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Вилучення військового ПДФО у громад до державного бюджету призведе до значного зниження можливостей цих громад фінансувати потреби конкретних військових підрозділів. Попри запевнення Кабміну, що всі ці кошти підуть на глобальні потреби безпеки та оборони, швидке та своєчасне вирішення "гарячих" питань військових стане практично нереальним.

Про це заявили офіцер 103-ї бригади ТрО ЗСУ Олександр Ганущин та ексглава Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

"Місцева рада чи військова адміністрація надає кошти на рахунок військової частини і остання сама проводить закупівлі необхідного обладнання і послуг. Переконані, що всі розуміють, що на сесію місцевої ради чи на розпорядження голови військової адміністрації під такі цілі можна "вийти" куди швидше, аніж побігати між Повітрофлотським і Грушевського (адреси Міноборони та Кабміну. – ред.)", - зазначають автори матеріалу.

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Місцеве самоврядування