Гринкевичі намагалися підкупити журналістів через поїздку доньки у VIP-вагоні "Укрзалізниці"

Скандальна родина Гринкевичів намагалася підкупити головну редакторку видання "Українська правда" Севгіль Мусаєву. Так, її просили видалити новину про доньку львівського бізнесмена Ольгу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку журналістки.

Що відомо

Після корупційного скандалу з Ігорем Гринкевичем, який намагався підкупити одного з керівників ДБР хабарем у пів мільйона доларів, стало відомо про ще один інцидент.

У серпні 2023 року головна редакторка "Української правди" опублікувала матеріал на "Таблоїді" з назвою "(Екс)дружина футболіста Шведа похвалилася лакшері-вояжем у золотому VIP-вагоні УЗ".

Ольга Гринкевич хизувалася поїздкою у VIP-вагоні (фото: instagram.com/olya__hr)

У ньому йдеться про те, що донька корупціонера Гринкевича Ольга їздила у золотому VIP-вагоні "Укрзалізниці".

Орендувати його може будь-хто, просто залишивши заявку за кілька днів.

Таке задоволення коштує приблизно 34 тисячі гривень.

З’ясувалося, що після публікації даної новини Мусаєвій надійшла пропозиція видалити її.

За це журналістці готові були заплатити будь-яку суму.

"У серпні хтось з моїх підписників в інстаграм кинув мені інстаграм-сторіс Ольги Гринкевич, яку вона зробила в вагоні УЗ для урядових делегацій. Чим не новина на Таблоїд, подумала я тоді. Тим більше Гринкевич - дружина (чи колишня дружина) футболіста Шведа".

Ольга Гринкевич (фото: instagram.com/olya__hr)

"І ось через два дні після публікації на мене вийшли з пропозицією зняти матеріал: мовляв, готові заплатити кеш, скільки скажете. Про відповідь мою ви здогадуєтеся. Вона була короткою та вичерпною", - пригадала Севгіль.

За словами журналістки, тоді їй здалася дивною реакція Ольги на матеріал. Однак все стало зрозуміло після гучної справи хабарника.

"Це було трохи дивно для мене: колишня дружина футболіста так переживає за публікацію на Tabloid. Ну добре, у батька бізнес в будівельній сфері й підряди у Львівській області, але чого б це так перейматися, щоб намагатися підкупити журналіста. Тепер відповідь зрозуміла", - написала вона.