Грибная пора: как отличить съедобные грибы от ядовитых

Как отличить съедобные грибы от несъедобных (коллаж РБК-Украина)

Многие грибы могут привести к тяжелому пищевому отравлению, потому важно уметь отличать съедобные и несъедобные

Не все грибы одинаково полезны. Некоторые и вовсе ядовиты и их случайное употребление нередко приводит к экстренной госпитализации и впоследствии - смерти. Чтобы этого не случилось, необходимо знать основные отличия съедобных грибов от несъедобных и ядовитых.

Грибы в целом делятся на съедобные, ядовитые и несъедобные. Но даже съедобные могут привести к отравлению, к примеру, при нарушении правил сбора, приготовления или хранения. Употребленные в пищу ядовитые грибы могут привести к тяжелым отравлениям и даже летальному исходу. Как собрать сезонное лакомство и не отравиться? STYLER собрал самые полезные советы.

Бледная поганка vs шампиньон, опенок, сыроежка

Самый опасный гриб из всех ядовитых — бледная поганка. Ее часто принимают за опенок, сыроежку или шампиньон. Но такая ошибка смертельна. Противоядия от токсина амантина, содержащегося в этом грибочке, нет.

Как отличить ее, например, от шампиньона? У настоящего шампиньона сухая, гладкая или слегка чешуйчатая округлая шляпка, белая или сероватая по цвету. Пластинки под шляпкой при прикосновении темнеют. У бледной поганки же пластинки цвет не меняют. К тому же у поганки совсем отсутствует мешковидная пленка у основания ножки, которая характерна для съедобного шампиньона. И еще один явный признак отличия – настоящие шампиньоны растут на открытых, хорошо освещенных местах, на опушках или вдоль лесных дорог, в болотистой местности и даже в огороде. А бледные поганки любят лиственные леса.

Как отличить бледную поганку от шампиньона, опенок, сыроежек (коллажи РБК-Украина)

Белый гриб vs сатанинский гриб

У белого гриба есть несколько ядовитых "двойников". От них он отличается цветом шляпки (бежевая, белая, но не коричневая или красная). Если от шляпки отломить кусочек, то у съедобного белого цвет на разломе меняться не будет, в отличие от, например, сатанинского гриба, мякоть которого постепенно станет синей.

Как отличить белый гриб от сатанинского гриба (коллажи РБК-Украина)

Опята vs ложные опята

Не смертельное, но сильное желудочное расстройство можно получить, если наесться ложных опят. Перепутать настоящие опята с ложными очень легко, так как оба вида грибов растут группками в одних и тех же местах – на пнях, поваленных деревьях и выступающих корнях. Съедобный вид этих замечательных грибов от многочисленных несъедобных "собратьев" отличают в первую очередь по "юбочке" на ножке. Она как бы соединяет шляпку с ножкой. У ядовитых грибов ее нет. Также о многом говорит и шляпка. Во-первых, у настоящих опят она пластинчатая. Во-вторых, на шляпке у съедобных опят будут чешуйки. Кроме того, ложные опята часто имеют неприятный запах и более яркую окраску. Настоящие лесные опята не вырастают выше шести сантиметров. Впрочем, есть простое правило: сомневаетесь — оставляйте гриб в лесу.

Как отличить опята от ложных опят (коллажи РБК-Украина)

Лисички vs ложные лисички

Лисички, к слову, тоже имеют двойников. Они отличаются интенсивным оранжевым цветом шляпки и темно-коричневым основанием ножки. Также лжелисичка не имеет характерного утолщения вблизи шляпки и обладает более тонкой ножкой.

Ложные лисички, опята, бледная поганка — это далеко не все опасные грибы, полный список найдете в любом справочнике грибника с картинками.

Как отличить лисичек от ложных лисичек (коллажи РБК-Украина)

Сбор грибов – дело тонкое. Каждый сезон сбора этого деликатеса огромное количество грибников оказывается на больничной койке. А все потому, что не смогли отличить съедобные грибы от ядовитых или несъедобных. Совершить ошибку могут и опытные любители тихой охоты. Но опытный грибник никогда не станет брать гриб, если есть хоть малейшее сомнение в его качестве.

Напомним, что ранее ГСЧС призывала граждан Украины быть крайне аккуратными при сборе грибов.