Грибна пора: як відрізнити їстівні гриби від отруйних

Як відрізнити їстівні гриби від неїстівних (колаж РБК-Україна)

Багато грибів можуть привести до важкого харчового отруєння, тому важливо вміти відрізняти їстівні і неїстівні

Не всі гриби однаково корисні. Деякі отруйні і їх випадкове вживання нерідко призводить до екстреної госпіталізації і згодом - смерті. Щоб цього не сталося, необхідно знати основні відмінності їстівних грибів від неїстівних та отруйних.

Гриби в цілому поділяються на їстівні, неїстівні і отруйні. Але навіть їстівні можуть призвести до отруєння, наприклад, при порушенні правил збирання, приготування або зберігання. Вжиті в їжу отруйні гриби можуть призвести до тяжких отруєнь і навіть летальних наслідків. Як зібрати сезонні ласощі і не отруїтися? STYLER зібрав найбільш корисні поради.

Бліда поганка vs печериця, опеньок, сироїжка

Найнебезпечніший гриб з всіх отрутних — бліда поганка. Її часто приймають за опеньок, сироїжку або печериці. Але така помилка смертельна. Протиотрути від токсину амантину, що міститься в цьому грибочку, немає.

Як відрізнити її, наприклад, від печериці? У справжнього печериці суха, гладенька або злегка луската округла капелюшок, біла або сірувата за кольором. Платівки під капелюшком при дотику темніють. У блідої поганки ж пластинки не міняють колір. До того ж у поганки зовсім відсутня мішкоподібна плівка у підстави ніжки, яка характерна для їстівної печериці. І ще одна явна ознака відмінності – справжні печериці ростуть на відкритих, добре освітлених місцях, на узліссях або вздовж лісових доріг, в болотистій місцевості і навіть в городі. А бліді поганки люблять листяні ліси.

Як відрізнити бледншу поганку від шампіньйона, опеньок, сироїжок (колажі РБК-Україна)

Білий гриб vs сатанинський гриб

У білого гриба є кілька отруйних "двійників". Від них він відрізняється кольором капелюшка (бежевий, білий, але не коричневий або червоний). Якщо від капелюшка відламати шматочок, то у їстівного білого кольору на розломі змінюватися не буде, на відміну від, наприклад, сатанинського гриба, м'якоть якого поступово стане синьою.

Як відрізнити білий гриб від сатанинського гриба (колажі РБК-Україна)

Опеньки vs несправжні опеньки

Не смертельний, але сильний шлунковий розлад можна отримати, якщо наїстися несправжніх опеньків. Переплутати справжні опеньки з неправдивими дуже легко, так як обидва види грибів ростуть групками в одних і тих же місцях – на пнях, повалених деревах і виступаючих коренях. Їстівний вид цих чудових грибів від численних неїстівних "побратимів" відрізняють в першу чергу по "спідничці" на ніжці. Вона як би з'єднує капелюшок з ніжкою. У отруйних грибів її немає. Також багато про що говорить і капелюшок. По-перше, у справжніх опеньків він пластинчастий. По-друге, на капелюшку у їстівних опеньків будуть лусочки. Крім того, несправжні опеньки часто мають неприємний запах і більш яскраве забарвлення. Справжні лісові опеньки не виростають вище шести сантиметрів. Втім, є просте правило: сумніваєтеся — залишайте гриб у лісі.

Як відрізнити опеньки від неправдивеих опеньків (колажі РБК-Україна)

Лисички vs несправжні лисички

Лисички, до речі, теж мають двійників. Вони відрізняються інтенсивним помаранчевим кольором капелюшки і темно-коричневою підставою ніжки. Також несправжня лисичка не має характерного потовщення поблизу капелюшка і має більш тонку ніжку.

Несправжні лисички, опеньки, бліда поганка — це далеко не всі небезпечні гриби, повний список знайдете в будь-якому довіднику грибника з картинками.

Як відрізнити лисичок від помилкових лисичок (колажі РБК-Україна)

Збір грибів – справа тонка. Кожен сезон збору цього делікатесу величезна кількість грибників опиняється на лікарняному ліжку. А все тому, що не змогли відрізнити їстівні гриби від отруйних і неїстівних. Зробити помилку можуть і досвідчені любителі тихого полювання. Але досвідчений грибник ніколи не стане брати гриб, якщо є хоч найменший сумнів у його якості.

Нагадаємо, що раніше ДСНС закликала громадян України бути вкрай обережними при збиранні грибів.