Готовим дома вкуснейший сыр за 10 минут: нужно всего три продукта

Приготовить нежнейший сливочный сыр дома - не составит для вас труда. После него вы даже не взглянете на магазинный. Для готовки вам понадобится всего три ингредиента - молоко, яйца и сметана.

"Вкусный завтрак с домашним сыром гарантирован, если приготовить его по моему рецепту. Вы можете добавлять в сыр различные ингредиенты по своему вкусу, например, свежие травы. Соленость сыра регулируется самостоятельно. В этом сыре нет яичного запаха", - сказано в описании.

Ингредиенты

молоко - 1 литр (жирность 3,2%)

сметана - 200 граммов

яйца 3 штуки

соль - 1 чайная ложка без горки

Рецепт приготовления:

В один литр молока добавьте 1 чайную ложку соли без горки. Доведите молоко до кипения. Перемешайте, чтобы не подгорело.

Смешайте 200 грамм сметаны и взбейте яйца. Молоко вскипятите, помешивая, влейте яйца и сметану. Варите 5-7 минут на слабом огне. Смесь должна начать сворачиваться. Варите еще 3-5 минут до появления крупных хлопьев. Сырную массу профильтруйте. В пластиковой таре отрежьте крышку и просверлите в емкости отверстия. Накройте и положите груз 1 кг. Подождите, пока сыр остынет. Приятного аппетита!