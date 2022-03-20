Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 марта: кому звезды обещают приятные моменты

Гороскоп на воскресенье, 20 марта, обещает многим представителям зодиакального созвездия приятный и спокойный день.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака 20 марта. Об этом сообщает ndr.de.

Овен

Не переборщите с заботой и помощью для других. Сейчас достаточно просто тепла и внимания.

Телец

Доверьтесь своим чувствам. То, что думают другие, может только заманить вас на ложный путь.

Близнецы

Кому-то очень сильно не хватает вашего внимания. Сегодня вы можете это исправить.

Рак

Не вступайте ни в какие споры. Лучше сделайте что-нибудь для своего благополучия.

Лев

Ваша уверенность в себе может сегодня стать меньше. Но это очень быстро закончится!

Дева

Понаблюдайте за реакцией других людей. Узнаете много нового, но не стоит придавать этому значения.

Весы

Вам что-то мешает чувствовать себя более уверенно. Просто признайте это.

Скорпион

Время не стоит на месте. То, что кажется вам важным сейчас, скоро оставит вас совершенно равнодушным.

Стрелец

Постарайтесь сдерживать свою критичность. Все не так страшно, как вам сейчас кажется.

Козерог

В любви для вас открыты некоторые двери, особенно во второй половине дня.

Водолей

У вас сегодня ожидается переизбыток энергии, но вот члены семьи вас не поддержат, сегодня им не захочется общественной деятельности.

Рыбы

Прежде чем предпринимать какие-то дальнейшие шаги, лучше перепроверить точку зрения окружающих.