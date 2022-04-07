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Гороскоп на 7 апреля: какие перемены ждут все знаки Зодиака сегодня

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Четверг 07 апреля 2022 07:00
Гороскоп на 7 апреля: какие перемены ждут все знаки Зодиака сегодня Фото: Гороскоп на 7 апреля 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на 7 апреля расскажет всем знакам Зодиака, что их ждет в особенный день, который обещает быть для украинцев приятным и солнечным.

Об этом пишет NDR.

Телец, 21 апреля - 20 мая

Вам сегодня захочется работать много, продуктивно и активно. Но не забывайте - всех денег не заработаешь, есть и другие хорошие аспекты в жизни.

Близнецы, 21 мая - 20 июня

Сегодня только благодаря вашему дисциплинированному подходу вы сможете достичь своих целей. Не расслабляйтесь!

Рак, 21 июня - 22 июля

Используйте этот день, чтобы участвовать в разного рода групповых событиях и заводить новые контакты. Не оставайтесь в одиночестве.

Лев, 23 июля - 23 августа

Вам следует внести больше красок в свою повседневную жизнь. Будьте открыты к общению, созвонитесь со старыми друзьями.

Дева, 24 августа - 23 сентября

Вам нужно быть осторожнее. Командная работа - это хорошо, но не позволяйте никому использовать вас сейчас.

Весы, 24 сентября - 23 октября

Если сегодня вы чувствуете себя неотразимо, возможно, и выглядите вы именно так. Это ваш залог успеха на сегодня.

Скорпион, 24 октября - 22 ноября

Неожиданные препятствия могут мешать работе. Не расстраивайтесь, просто подождите немного.

Стрелец, 23 ноября - 21 декабря

Мотивированные и полные энергии, вы справитесь сегодня со всей рутиной. Начните с давно запланированных проектов.

Козерог, 22 декабря - 20 января

То, что вдохновляет вас сегодня, может сыграть важную роль в вашей жизни еще долгое время. Запомните этот день.

Водолей, 21 января - 19 февраля

Вам следует отставить спешку и принимать все происходящее медленно. Вскоре вы вернетесь к своему обычному состоянию.

Рыбы, 20 февраля - 20 марта

Сейчас самое время уделить больше внимания своим чувствам и опасениям и желательно поделиться ими с близким человеком.

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