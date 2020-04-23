Гороскоп на 23 апреля: Близнецов ждут открытия, а Козерогов - потеря денег

Гороскоп на сегодня 23 апреля для всех знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп на сегодня 23 апреля в прогнозе астрологов для всех знаков Зодиака расскажет о главных везунчиках и неудачниках этого дня

Гороскоп 2020 на сегодня 23 апреля для всех знаков Зодиака сулит довольно спокойный и размеренный день. Но не для всех. Кто сегодня может расслабиться, а кому придется побегать, посуетиться, а то и подорвать здоровье, подскажут астрологи. А вот Близнецов, Львов и Рыб сегодня ждет удача, но с условиями.

Кто в четверг сможет получить презент и побаловать родных подарками? Кто будет усердно работать, а кому получится взять отгул? Кого сегодня ждет ссора и выяснение отношений с близкими? Обо всем этом вы можете узнать из материала Styler.

Гороскоп на сегодня 23 апреля Овен

Сегодня ваша работа может пойти вразрез с личной жизнью, поэтому заранее позаботьтесь о том, чтобы из искры не разгорелось пламя. Астрологи советуют быть готовым к быстрому реагированию, принимать решения по ходу дела и менять свои планы зависимо от ситуации - быть гибким, но с пути не сбиваться.

Гороскоп на сегодня 23 апреля Телец

Вам сложно будет найти общий язык с людьми, с которыми просто необходимо договориться. В большей степени это касается любовных отношений. Возможно, сегодня вы вспомните о забытых романах, в которых увидите новые перспективы. Такую возможность исключать также нельзя.

Гороскоп на сегодня 23 апреля Близнецы

День будет благоприятным для вас почти во всех сферах. Никаких неприятностей возникнуть не должно. Вы можете рассчитывать на влиятельных знакомых - сегодня вас ждут открытия и новые перспективы. Поэтому постарайтесь не избегать правильных разговоров и вовремя брать трубку.

Гороскоп на сегодня 23 апреля Рак

Сегодня день обещает быть плодотворным. Вероятно, вы будете пунктуально выполнять все задуманное. Астрологи советуют не брать повышенных обязательств и не загружать себя чрезмерно. Сейчас обратите внимание на свое здоровье. Любые недомогания не должны остаться без внимания.

Гороскоп на сегодня 23 апреля Лев

Сегодня день пройдет в спокойном и размеренном темпе. Хорошее время, чтобы завершить начатые дела, а также сделать нужные покупки. Все вещи, приобретенные сегодня, будут служить долго и надежно. Кроме того, онлайн-шопинг поднимет настроение, а родных можно порадовать приятными мелочами.

Гороскоп на сегодня 23 апреля Дева

День обойдется без неприятных сюрпризов. Многие планы на ближайший день удастся реализовать. Постарайтесь себя чем-нибудь порадовать, а вот помощь и поддержку окажут ваши близкие люди. Не позволяйте себе снимать напряжение при помощи спиртного или битья посуды.

Гороскоп на сегодня 23 апреля Весы

Не много ли вы на себя берете? Праздники были, пожалуй, слишком насыщенными во всех отношениях. Позаботьтесь о своем здоровье. Постарайтесь взять сегодня отгул - ваша энергетика сейчас оставляет желать лучшего. Главные события ожидают вас впереди.

Гороскоп на сегодня 23 апреля Скорпион

Постарайтесь сегодня уходить от ссор или выяснения отношений. В разгоревшемся конфликте вы вряд ли одержите победу, а быстро избавиться от последствий стычки будет крайне тяжело. Для того, чтобы день прошел гладко, не стоит все принимать близко к сердцу, пропускайте мимо ушей кривые слова и косые взгляды.

Гороскоп на сегодня 23 апреля Стрелец

Обстоятельства будут ставить перед вами то одну, то другую задачу, и на их решение уйдет много времени и энергии. Зато в отношении любви дела могут обстоять гораздо лучше. Данный день располагает к романтике и гармоничным отношениям с любимым человеком.

Гороскоп на сегодня 23 апреля Козерог

Сегодня день потребует быстрых реакций и ответственных поступков. Сейчас пришло время для изучения важных документов и принятия решений. Тщательно обдумывайте все свои шаги и избегайте стрессов. В денежных вопросах соблюдайте осторожность.

Гороскоп на сегодня 23 апреля Водолей

Сегодня вам с большой вероятностью не захочется работать, да и вообще вставать с дивана. Дело в том, что ваша голова будет заполнена чем угодно, только не работой. Старайтесь обходить острые углы, не спорьте и никому ничего не обещайте. В особенности будьте внимательны к близким людям.

Гороскоп на сегодня 23 апреля Рыбы

Все ваши стремления будут направлены на достижение успеха, причем в различных областях. Главным залогом отличного результата будет ваша дисциплинированность и ответственность. Это относится и к любовной сфере, поэтому в отношениях с близким человеком проявите больше заботы и внимания.

Итак, подведем итоги, Овнов и Тельцов ждут проблемы в личной жизни, а Стрельцов наоборот - романтика. Близнецам, Львам и Рыбам повезет, Ракам и Весам нужно отдохнуть, а вот Водолеев прямо потянет к дивану. Скорпионам следует избегать ссор, Деве - алкоголя, а вот Козерогам нужно быть осторожнее с деньгами.

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака в мае ждут настоящие любовные приключения и масса утех.