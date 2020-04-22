Гороскоп на 22 апреля: Тельцам нужно поберечь здоровье, а Скорпионам - деньги

Гороскоп на сегодня 22 апреля для всех знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

Астрологи в гороскопе на сегодня 22 апреля рассказали о том, какие сюрпризы планеты приготовили всем знакам Зодиака. Гороскоп на сегодня - в материале Styler

Гороскоп 2020 на сегодня 22 апреля для всех двенадцати знаков Зодиака сулит очень продуктивный день. Успех придет к тем, кто правильно сможет расставить приоритеты. Как это правильно сделать, расскажут в нашем гороскопе астрологи. Ракам нужно сегодня закрыть рот и сердце на замок, Весам избегать ссор с начальством, а Водолею просто расслабиться и проплыть этот день по течению.

Для кого день сегодня не задастся, а кто сможет достичь высот? Кто получит неожиданный подарок, а кто рискует потерять деньги? Кому нужно собрать нервы в кулак, чтоб не ввязаться в ссору с родными? Обо всем этом и о многом другом вы сможете узнать из нашего материала.

Гороскоп на 22 апреля Овен

Выглядеть сегодня Овен будет более, чем роскошно. Все благодаря полноценному сну и быть может новой помаде. Но помните, что душа - гораздо более ценный сосуд - его нужно беречь, и о красоте этого сосуда тоже надо волноваться. Постарайтесь не расплескать энергию, ведь она вам будет нужна. К вечеру возможен милый подарок от любимого человека.

Гороскоп на 22 апреля Телец

Гороскоп рекомендует Тельцу поберечь здоровье, ведь иммунитет по весне ослаб. Сегодня появится повод позвонить человеку, которого вы давно не слышали, но цените и помните о нем. Астрологи сегодня рекомендуют прожить с девизом: "если уж идешь, иди до победного конца". Творческие люди смогут получить гонорары за проекты.

Гороскоп на 22 апреля Близнецы

День сегодня для Близнецов не задастся с самого начала. Несмотря на это, есть шанс наметить перспективы на будущее, если не игнорировать активную работу. Если хочешь кого-то лучше узнать, то скажи ему все, что думаешь. Поступите так в отношении кое-кого из своих коллег и результат не заставит себя долго ждать.

Гороскоп на 22 апреля Рак

Раку желательно застегнуть рот и сердце на замок, чтобы не оказаться в глупом положении. Порой вы чересчур откровенны с теми, кто этого вообще не заслуживает. Отсюда всякие сплетни, слухи и даже претензии в ваш адрес. Сегодня чудесным образом разрешится финансовая ситуация, может зарплату дадут раньше времени, а быть может найдется новый спонсор.

Гороскоп на 22 апреля Лев

Льву сегодня судьба одарит приятными сюрпризами. Но только не рассказывайте о них родным - им еще рано знать о переменах в вашей жизни. Обманы и убытки ждут начинающих бизнесменов, поэтому деньги на счету лучше защитить надежными паролями. Астрологи советуют быть повнимательнее с любыми, даже копеечными денежными операциями.

Гороскоп на 22 апреля Дева

Сегодня Деве полезны любые нагрузки, ведь у нее энергии будет в избытке. Это конечно же прекрасно, но использовать ее нужно только в благих целях. На работе авралов не будет, поэтому вы можете посвятить себя личной жизни. Астрологи рекомендуют уделить время физическим нагрузкам - они помогут выплеснуть энергию и избавят от боли в ногах.

Гороскоп на 22 апреля Весы

Весы будут между молотом и наковальней, если влезут в спор с начальством. Поэтому сегодня нужно соблюдать особую осторожность, как в словах, так и во взглядах и интонациях. Автомобилистам предстоит попасть под "горячую" руку сотрудников дорожной инспекции. И вообще сегодня лучше остаться дома и не нарываться на неприятности.

Гороскоп на 22 апреля Скорпион

Если сегодня вы чувствуете, что сможете сделать больше - действуйте, и приятный результат трудов вас удивит. А тогда и на лаврах почить не грех. А вот неприятности могут поджидать в финансовой сфере, но здесь вам поможет интуиция. В отношениях с избранником придерживайтесь конкретики и не юлите в ответах.

Гороскоп на 22 апреля Стрелец

Стрельцу нужно отправиться на подработку, ведь финансовая дыра зияет все больше и больше, да так, что никакие заплатки уже не спасают! Но и спешить не нужно, продумайте все варианты, иначе прибежите туда, где вас совсем не ждали. Голос разума понадобится в бытовых вопросах. Если сами понимаете, что не стоит браться за капремонт - лучше отложите.

Гороскоп на 22 апреля Козерог

Козерога сегодня съедят личные проблемы. Терпеть не стоит, все нужно решать срочно и безоговорочно. Не исключено обострение давних болезней, но от самолечения сразу же стоит отказаться - ни к чему хорошему это не приведет. В делах вам не будет равных - конкуренты будут прятаться по углам при виде вашей персоны.

Гороскоп на 22 апреля Водолей

Астрологи рекомендуют сегодня принимать все случившееся с достоинством, избегать стрессов, и побольше отдыхать. Если есть свободный час, то посвятите его себе. Хорошая книга, приятная музыка, сериал в конце концов - вот, что приведет вас в чувство. Результаты от проделанной раньше работы окажутся очень высокими и вам даже выплатят проценты.

Гороскоп на 22 апреля Рыбы

Сегодня Рыбы с готовностью нырнут в омут с головой, лишь бы дело выгорело. Проявите достаточно упорства, если вы нацелились на глобальные перемены. Вас ждет выгодная сделка или контракт на крупную сумму, да такую, что и подумать страшно. Ничего не бойтесь, все получиться отменным образом.

Подведем итоги: Овнам нужно задуматься о духовном, Тельцам - поберечь здоровье, Близнецам нужно потрудиться, Ракам повезет с деньгами, Львов ждут сюрпризы, а Дев будет переполнять энергия. Весы могут ввязаться в спор, Скорпионам нужно действовать, Стрельцам поискать источники дохода, Козероги столкнутся с личными проблемами, Водолеям нужно отдохнуть, а Рыб ждет прорыв в делах.

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