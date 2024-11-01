Города для цього не треба: простий спосіб виростити базилік на підвіконні

Базилік надає цікавого смаку та аромату багатьом стравам. Та найголовніше, цю невибагливу рослину досить легко виростити вдома навіть початківцю.

РБК-Україна (проєкт Styer) розповідає про те, як виростити базилік вдома в горщику.

Як виростити базилік в горщику

Вирощувати базилік вдома не складно. Але важливо правильно підготувати місце посадки та доглядати за смачним зеленим улюбленцем.

Вибір ґрунту

Для вирощування базиліку можна використовувати підготовлений ґрунт, або змішати 1 частину перегною та 2 частину торфу. Інший варіант - перемішати з розкладеним компостом ґрунт з городу.

Важливо, щоб земля була водопроникною та легкою - рослина не любить застою води. Якщо в складі ґрунту немає добрив, їх обов'язково слід внести та почекати до посадки 3-5 днів.

Підготовка горщика

Щоб не пересаджувати рослину з її зростанням, краще одразу обирати горщик об'ємом мінімум 1,5 л. Щоб запобігти загниванню коренів, обирайте вазон з дренажними отворами.

Також дно контейнера радять присипати керамзитом, битою цеглою або іншим дренажем. Лише після цього горщик наповнюють ґрунтом.

Посадка рослини

Виростити базилік можна трьома способами:

пересадити дорослу рослину в горщик

виростити рослину з живця

посіяти в ґрунт насіння

Для того, щоб вирощувати базилік живцюванням, бічний пагін зрілої рослини ставлять в стакан з водою на 1,5-2 тижні. Після появи коренів базилік пересаджують в ґрунт, а за декілька днів вже можна зрізати перші листочки. Однак вирощений живцюванням базилік ростиме не більше ніж 4 місяці.

Пророщений з насіння базилік житиме значно довше. Спочатку насіння замочують в марганцівці на 2 години, а потім саджають у зволожений ґрунт на глибину 1 см. Відстань між насінням має бути близько 10 см.

Горщик накривають харчовою плівкою, щоб створити парник. Перші паростки мають з'явитися за 5-7 днів. Тоді плівку знімають.

Догляд за базиліком вдома

Щоб базилік швидко ріс і тішив ароматною зеленню, важливо пам'ятати про його вподобання. А саме:

базилік полюбляє тепло, тому температура в кімнаті має становити близько 20-24 градусів

якщо біля вікна холодно, базилік потрібно вкутати, або переставити в інше місце

рослина важко переносить протяги

базиліку потрібно багато світла (15-17 годин на добу), восени та взимку слід використовувати спеціальні лампи

Полив базиліка, певно, найскладніша частина догляду. Примхлива рослина любить зволожений ґрунт, але може швидко гнити від надмірного поливання.

Тому, окрім легкого поливу кожного ранку, необхідно забезпечити гарну циркуляцію повітря, щоб земля не пліснявіла.

Запобігти застою вологи також допомагає розпушування ґрунту - цю процедуру рекомендують проводити раз на декілька днів. Крім цього, щоб базилік краще ріс, треба щомісяця удобрювати рослину органічним компостом.

Збираючи "врожай", потрібно залишити не менше 3 листочків на стеблі, щоб утворювалися нові пагони. Коли кущик буде великим, верхівку рослини потрібно прищипнути - тоді базилік буде рости в ширину.