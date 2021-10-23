Голубовская высказалась о вакцинации на вокзалах: "может раздуть эпидемию еще больше"

Организованная на вокзалах вакцинация от COVID-19 может способствовать распространению болезни и ухудшить эпидемиологическую ситуацию, заявила инфекционист, завкафедры инфекционных болезней Национального медуниверситета имени Богомольца Ольга Голубовская.

Об этом заслуженный врач Украины рассказала в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера ".

Так, привитые граждане в "красных" зонах карантина будут заражаться сами и заражать других, предупредила медик.

"Сейчас надо еще уметь вакцинировать, чтобы не раздуть эту эпидемию еще в большей степени... Так, как она проводится сейчас на вокзалах, то она 100% может ухудшить", - отметила Голубовская.

Врач выразила надежду, что такую практику прививать от коронавируса людей на вокзалах в Украине прекратят.

Голубовская считает, что когда идет росте случаев заражения, особенно в "красных" зонах, стратегия вакцинации должна быть другая.

"Можно вакцинировать где угодно. Но к вакцинированным нужен особый подход - их потом надо изолировать. Идеально - как сделали в Китае, но это невозможно имплементировать у нас. Но вакцинировать на вокзале... они штурмуют, вы поинтересуйтесь, что там творится на вокзале, какие скандалы с проводниками... И потом они, будучи уже вакцинированными, находясь в "красной" зоне, они будут инфицироваться", - говорит врач.

Видео: Ольга Голубовская предупредила о негативных последствиях от организованной вакцинации от COVID-19 на вокзалах

Напомним, в предыдущем выпуске Юлия Тимошенко поведала, кто "сосет" украинский газ.



А Савик Шустер рассказал, сколько в Украине людей с высоким доходом, средним, ниже среднего и тех, кто живет за чертой бедности.



Кроме того, украинцы высказались о том, верят ли, что команда Зеленского справится с энергетическим кризисом.



Также старший научный сотрудник Центра политики безопасности Андрей Илларионов раскритиковал дипломатическую политику Зеленского.



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