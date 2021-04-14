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Голубовская рассказала, кому нельзя вакцинироваться AstraZeneca

Новина українською → Среда 14 апреля 2021 08:34
Голубовская рассказала, кому нельзя вакцинироваться AstraZeneca Фото: Ольга Голубовская рассказала, кому нельзя делать прививку AstraZeneca (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Прививка AstraZeneca в очень редких случаях может вызывать тромбоз. Это является необычным осложнением. Его вызывают ложные антитела, которые влияют на тромбоциты, вызывая их слипание. Из-за этого увеличивается количество клеток в одних участках организма и уменьшается в других.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская.

"Следовательно, у пациентов может быть как тяжелый тромбоз, так и сильное кровотечение. Тромбоцитарный фактор 4 расположен на поверхности тромбоцитов, и, связываясь с гепарином, приводит к образованию антител, вызывающих их активацию, агрегацию и разрушение", - написала Голубовская.

Людям младше 30 лет стоит воздержаться от прививки.

"Синдром очень похож на хорошо известную гепарин-индуцированную тромбоцитопению (ГИТ), которая диагностируется и лечится аналогично развивающемуся состоянию после вакцинации – введением внутривенных иммуноглобулинов (ВВИГ) и антикоагулянтов", – написала медик.

Голубовская считает, что абсолютно не нужно вакцинировать тех людей, которые уже переболели коронавирусом. По мнению медика, прививки должны получить пациенты без иммунитета к коронавирусу, те, кто им не болел или переболел более полугода назад.

"По-прежнему я считаю, что, тем более в данных условиях, вакцинировать иммунных лиц нецелесообразно. Дабы избежать ненужных, ничем неоправданных рисков. Все неиммунные, не болевшие, давно переболевшие люди (более 6 месяцев) без антител должны быть вакцинированы", - резюмировала врач.

Как мы ранее писали, Ольга Голубовская назвала новую опасность коронавируса.

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