Голливуд отдыхает: из бердянского зоопарка похитили утку Катю и требовали выкуп за нее

Из бурдянского зоопарка цинично похитили утку Катю (фото: pexels.com)

История в духе фильма "Семь психопатов" произошла в Бердянске, но закончилась для Кати благополучно

В Бердянске из контактного зоопарка два парня и девушка целенаправленно украли утку Катю, которую обожали все посетители зверинца. Об инциденте сообщила директор зоопарка Ольга Бельчева.

"Утка всегда гуляла возле контактного зоопарка и никуда сама не уходила. За год своей счастливой жизни у нее успели многие влюбиться", - рассказала Бельчева в Facebook.

К счастью, преступников вовремя заметил Анрей Любимов. Он проходил мимо и сообщил работникам зверинца о том, что подозрительные люди схватили утку и начали бежать.

"Всем коллективом рванулись в след за ними. Картина просто жесть! Я за ними побежала, за мной следом парни на машинах. Эта стремная компашка на меня начала выступать и требовать выкуп и прочее. По прибытию моей группы поддержки, ребятки с раенчика поменяли тон общения и мы у них забрали утку", - поведала Ольгу.

Также она добавила, что если бы преступники утке что-то сделали, то "мы бы их там и похоронили всех троих".

"Это не просто утка, она членом общества стала. Она уникальная. Мы ее очень любим", - подчеркнула Ольга.

Преступники, которые похитили Катю (фото: facebook.com/brd24)

История в духе популярного голливудского фильма "Семь психопатов" вызвала шквал комментариев в соцсетях.

Голливуд отдыхает

Не...Ну отмороженные!

Вот мрази....

Підлість не знає меж, послідовники Паніковського...

Накой им сдалась ручная утка? Господи, да сколько же идиотов на свете

Надо было еще и навалять им

Совісті нема зовсім!

Ранее мы писали о том, что Тищенко порадовал киевских детей и жестко опозорился.

Также не так давно под Сумами эпично опозорились со стендами о капремонте Украины.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Мария Бойко