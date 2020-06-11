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Голливуд отдыхает: из бердянского зоопарка похитили утку Катю и требовали выкуп за нее

STYLERКурьезы    11.06.2020 - 14:17
Голливуд отдыхает: из бердянского зоопарка похитили утку Катю и требовали выкуп за нее
Из бурдянского зоопарка цинично похитили утку Катю (фото: pexels.com)

История в духе фильма "Семь психопатов" произошла в Бердянске, но закончилась для Кати благополучно

В Бердянске из контактного зоопарка два парня и девушка целенаправленно украли утку Катю, которую обожали все посетители зверинца. Об инциденте сообщила директор зоопарка Ольга Бельчева.

"Утка всегда гуляла возле контактного зоопарка и никуда сама не уходила. За год своей счастливой жизни у нее успели многие влюбиться", - рассказала Бельчева в Facebook.

К счастью, преступников вовремя заметил Анрей Любимов. Он проходил мимо и сообщил работникам зверинца о том, что подозрительные люди схватили утку и начали бежать.

"Всем коллективом рванулись в след за ними. Картина просто жесть! Я за ними побежала, за мной следом парни на машинах. Эта стремная компашка на меня начала выступать и требовать выкуп и прочее. По прибытию моей группы поддержки, ребятки с раенчика поменяли тон общения и мы у них забрали утку", - поведала Ольгу.

Также она добавила, что если бы преступники утке что-то сделали, то "мы бы их там и похоронили всех троих".

"Это не просто утка, она членом общества стала. Она уникальная. Мы ее очень любим", - подчеркнула Ольга.

Голливуд отдыхает: из бердянского зоопарка похитили утку Катю и требовали выкуп за нее

Преступники, которые похитили Катю (фото: facebook.com/brd24)

История в духе популярного голливудского фильма "Семь психопатов" вызвала шквал комментариев в соцсетях.

  • Голливуд отдыхает
  • Не...Ну отмороженные!
  • Вот мрази....
  • Підлість не знає меж, послідовники Паніковського...
  • Накой им сдалась ручная утка? Господи, да сколько же идиотов на свете
  • Надо было еще и навалять им
  • Совісті нема зовсім!

Ранее мы писали о том, что Тищенко порадовал киевских детей и жестко опозорился.

Также не так давно под Сумами эпично опозорились со стендами о капремонте Украины.

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Автор: Мария Бойко

Теги Новости Украины зоопарк
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