Глоба предсказал дату окончания пандемии коронавируса: все детали

Глоба предсказал дату окончания пандемии коронавируса (фото: коллаж РБК-Украина)

Коронавирус стал причиной заражения почти 1,4 миллиона людей во всем мире

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 1 668 человек, из них 58 скончались. Больше всего зараженных наблюдается в Черновицкой области – 273 человека. Известный астролог Павел Глоба предсказал дату окончания пандемии.

По словам астролога, пандемия COVID-19 связана с неблагоприятным расположением звезд. Человечество страдает из-за того, что планета Лилит, которая еще имеет название Черной Луны, вошла в знак Овна. Это произошло 27 января.

Именно с этой поры инфекция из Китая начала стремительно распространятся по всему миру. Черная Луна является коварной скрытой планетой, с которой у людей и раньше было связано много проблем.

По словам Глобы, пандемия чумы, которая в 14 веке выкосила пол Европы, тоже была связана с Черной Луной, расположившейся в созвездии Овна. Поэтому пока планета будет там оставаться, ничего хорошего человечество не ждет.

При этом ситуация ухудшается еще тем, что 2020 год високосный и это часто приводит к катаклизмам. Нельзя также забывать, что по восточному календарю это год Крысы. А крысы всегда были переносчиками инфекций.

Когда все закончится

По словам Глобы, Черная Луна выйдет из созвездия Овна 20 октября 2020 года. Но ее влияние на Землю станет ослабевать уже с начала лета. К октябрю коронавирус никуда не денется, но он начнет отходить.

А до того времени необходимо придерживаться личной гигиены и стараться меньше контактировать с другими людьми.

Напомним, что врачи рассказали о новейших разработках лекарства и вакцины от коронавируса.