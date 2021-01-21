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Глава Минздрава назвал основные причины появления рака у украинцев

Четверг 21 января 2021 12:23
Глава Минздрава назвал основные причины появления рака у украинцев
Максим Степанов назвал главные причины возникновения рака (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Глава Министерства охраны здоровья Максим Степанов назвал основные причины появления онкологии у украинцев. Он сообщил, что ведомство разработало Национальную стратегию контроля онкологических заболеваний до 2030 года и основной целью является снижение смертности от рака.

Как сообщил Степанов во время брифинга 21 января, добиться снижения смертности можно только при помощи системного подхода. В разработанной стратегии первоочередной целью является развитие специализированной иммунизации и популяризация здорового образа жизни.

"Здоровый образ жизни очень важен, ведь в 25% случаев онкология развивается от курения, а в 20% - от излишнего веса", - заявил министр.

В стратегии также указаны такие цели:

  • выявление онкологии на ранней стадии;
  • развитие паллиативной медицины;
  • Психологическая поддержка больных;
  • усовершенствование системы лечения рака;
  • повышение профессионального уровня врачей;
  • проведение научных исследований с дальнейшим контроля результатом;
  • контроль за тем, как пациенты получают помощь

Как отметил Максим Степанов, в ближайшие дни стратегия будет закончена и выставлена на обсуждение, а после ее примут соответствующим распоряжением Кабмина.

Стоит отметить, что ранее Максим Степанов назвал онкологию второй причиной в списке смертности украинцев. Жертвами рака становится ежегодно более 80 тысяч человек.

Напомним, ранее мы писали о том, что Минздрав расширил перечень лекарств для онкобольных.

А также рассказывали о том, что врачи назвали тревожный симптом рака, который сигнализирует о разных видах болезни.

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