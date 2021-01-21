Глава МОЗ назвав основні причини появи раку в українців

Максим Степанов назвав головні причини виникнення раку (Колаж РБК-Україна)

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов назвав основні причини появи онкології в українців. Він повідомив, що відомство розробило Національну стратегію контролю онкологічних захворювань до 2030 року й основною метою є зниження смертності від раку.

Як повідомив Степанов під час брифінгу 21 січня, домогтися зниження смертності можна тільки за допомогою системного підходу. У розробленій стратегії першочерговою метою є розвиток спеціалізованої імунізації та популяризація здорового способу життя.

"Здоровий спосіб життя дуже важливий, адже у 25% випадків онкологія розвивається від куріння, а у 20% - від зайвої ваги", - заявив міністр.

У стратегії також вказані такі цілі:

виявлення онкології на ранній стадії;

розвиток паліативної медицини;

Психологічна підтримка хворих;

удосконалення системи лікування раку;

підвищення професійного рівня лікарів;

проведення наукових досліджень з подальшим контролем результату;

контроль за тим, як пацієнти отримують допомогу

Як зазначив Максим Степанов, найближчими днями стратегія буде закінчена і виставлена на обговорення, а після її приймуть відповідним розпорядженням Кабміну

Варто відзначити, що раніше Максим Степанов назвав онкологію другою причиною у списку смертності українців. Жертвами раку стає щороку більше ніж 80 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що МОЗ розширив перелік ліків для онкохворих.

А також розповідали про те, що лікарі назвали тривожний симптом раку, який сигналізує про різні види хвороби.