ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Глава МОЗ назвав основні причини появи раку в українців

Четвер 21 січня 2021 12:23
Глава МОЗ назвав основні причини появи раку в українців
Максим Степанов назвав головні причини виникнення раку (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов назвав основні причини появи онкології в українців. Він повідомив, що відомство розробило Національну стратегію контролю онкологічних захворювань до 2030 року й основною метою є зниження смертності від раку.

Як повідомив Степанов під час брифінгу 21 січня, домогтися зниження смертності можна тільки за допомогою системного підходу. У розробленій стратегії першочерговою метою є розвиток спеціалізованої імунізації та популяризація здорового способу життя.

"Здоровий спосіб життя дуже важливий, адже у 25% випадків онкологія розвивається від куріння, а у 20% - від зайвої ваги", - заявив міністр.

У стратегії також вказані такі цілі:

  • виявлення онкології на ранній стадії;
  • розвиток паліативної медицини;
  • Психологічна підтримка хворих;
  • удосконалення системи лікування раку;
  • підвищення професійного рівня лікарів;
  • проведення наукових досліджень з подальшим контролем результату;
  • контроль за тим, як пацієнти отримують допомогу

Як зазначив Максим Степанов, найближчими днями стратегія буде закінчена і виставлена на обговорення, а після її приймуть відповідним розпорядженням Кабміну

Варто відзначити, що раніше Максим Степанов назвав онкологію другою причиною у списку смертності українців. Жертвами раку стає щороку більше ніж 80 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що МОЗ розширив перелік ліків для онкохворих.

А також розповідали про те, що лікарі назвали тривожний симптом раку, який сигналізує про різні види хвороби.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Максим Степановрак

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся