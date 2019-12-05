Гибель школьника в Прилуках: активисты зажгли "факелы" под зданием полиции (видео)

Гибель Дениса Чаленко в Прилуках (коллаж: РБК-Украина)

Родители погибшего Дениса Чаленко не верят результатам новой судмедэкспертизы

Результаты новой судмедэкспертизы по делу о смерти 14-летнего Дениса Чаленко в Прилуках вызвали массу дополнительных вопросов, и родители погибшего парня и активисты уже заявили, что не верят данным. Они намерены добиваться эксгумации тела, чтобы провести еще одну экспертизу - на этот раз уже заграницей. Об этом передает ТСН.

Мать и отец Дениса узнали о результатах из интернета вечером 4 декабря. Под зданием полиции в Прилуках Черниговской области собрались десятки активистов.

К людям вышел начальник местной полиции и объявил, что по результатам проведения повторной судмедэкспертизы было подтверждено, что поезд подростка не сбивал, травмы Денису не наносили, никакого чужого эпителия и ДНК другого человека под его ногтями не обнаружено.

Говорится, что смерть Чаленко наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа, лица и повреждений головного мозга. Вероятно, парень их получил в результате падения, и это был несчастный случай.

Родители погибшего школьника Дениса Чаленко не верят результатам новой экспертизы (Фото: скриншот)

Кроме того, нынешние исследования подтвердили наличие незначительного количества алкоголя в крови школьника (0,74 промилле) и кофеина - предварительно, Денис мог выпить энергетик.

Так, результаты независимой экспертизы почти полностью совпадают с прилуцкой.

Родители погибшего парня возмущаются и заявляют, что из их сына "пытаются сделать наркомана", который якобы сам упал и умер на железной дороге.

Собравшиеся активисты под зданием отдела полиции отреагировали на оглашенные результаты исследования с негодованием. Звучали крики: "Позор!", "Ложь!", "Гнать в шею!"

Также люди намеревались снова зажечь шины под полицией, но правоохранители этого не допустили. Тогда граждане в знак протеста зажгли газеты, как импровизированные факелы.

Родители Дениса заявили о намерении добиваться еще одной независимой экспертизы.

Видео: Родители погибшего школьника Дениса Чаленко будут добиваться новой независимой экспертизы