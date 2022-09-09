Гендиректор "Охматдета" рассказал музею "Голоса мирных" Фонда Ахметова о пережитом во время войны

В первый месяц полномасштабной войны именно в крупнейшую детскую больницу страны "Охматдет" доставляли раненых детей из Киева и пригородов.

"24 февраля мы определились, что больница будет работать независимо от войны. Все мы, весь персонал, будем делать все возможное, чтобы оказывать помощь в первую очередь детям, а во вторую тем, кто в ней нуждался", - рассказывает Солдат.

Сложности были почти во всем: от возможности доехать на работу и домой, до получения медикаментов и продовольствия. Некоторые работники вскоре оказались в оккупации. Кто-то не мог оставить детей одних дома.

Сложнее всего было настроить работу так, чтобы больница сохранилась как коллектив, как место, куда можно обратиться за помощью, за спасением здоровья и жизни.

Операционный блок был на самом высоком этаже старого здания. В первые дни ее обстреливали, затем рядом и над зданием взрывались ракеты. Стало понятно: надо что-то менять, чтобы помощь не прерывалась даже во время обстрелов. Сделали новые операционные залы и новые места для обследований в подвалах. Разработали методику сортировки и лечения раненых детей. Кратчайший путь пациента от дверей больницы до операционной составлял 10 минут: с обследованием и полным планом действий.

"Самыми тяжелыми случаями для меня были ребенок с пулевым ранением в состоянии клинической смерти и первый ребенок, которого привезли уже умершим. Эмоционально очень тяжело видеть ребенка с ранениями от взрыва. Детей, у которых на глазах убили родителей. Но я же врач. Как и все наши врачи. Все они выстаивали и оказывали достойную помощь. Ни одному ребенку мы не ампутировали конечности. Все, кроме тех первых двух детишек, были выписаны", - делится Жовнир.

Врач считает, что опыт, который приобретен во время войны, надо использовать для победы и мира. Ради того, чтобы дети были живы и здоровы, чтобы не погибали их родители. Чтобы украинцы были самой сильной, лучшей нацией.

"Во время войны я стал еще добрее. Вижу ребенка и хочется ему все отдать. Вижу маму с ребенком - хочется помочь. Хочется, чтобы педиатры были педиатрами. Не военными, а обычными, которые занимаются мамочками и детками", - признался врач.