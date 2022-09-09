Гендиректор "Охматдета" рассказал музею "Голоса мирных" Фонда Ахметова о пережитом во время войны
В первый месяц полномасштабной войны именно в крупнейшую детскую больницу страны "Охматдет" доставляли раненых детей из Киева и пригородов.
Об оказании помощи под обстрелами, спасенных детей и самые тяжелые моменты в работе генеральный директор больницы Владимир Жовнир рассказал музею "Голоса мирных" Фонда Ахметова.
"24 февраля мы определились, что больница будет работать независимо от войны. Все мы, весь персонал, будем делать все возможное, чтобы оказывать помощь в первую очередь детям, а во вторую тем, кто в ней нуждался", - рассказывает Солдат.
Сложности были почти во всем: от возможности доехать на работу и домой, до получения медикаментов и продовольствия. Некоторые работники вскоре оказались в оккупации. Кто-то не мог оставить детей одних дома.
Сложнее всего было настроить работу так, чтобы больница сохранилась как коллектив, как место, куда можно обратиться за помощью, за спасением здоровья и жизни.
Операционный блок был на самом высоком этаже старого здания. В первые дни ее обстреливали, затем рядом и над зданием взрывались ракеты. Стало понятно: надо что-то менять, чтобы помощь не прерывалась даже во время обстрелов. Сделали новые операционные залы и новые места для обследований в подвалах. Разработали методику сортировки и лечения раненых детей. Кратчайший путь пациента от дверей больницы до операционной составлял 10 минут: с обследованием и полным планом действий.
"Самыми тяжелыми случаями для меня были ребенок с пулевым ранением в состоянии клинической смерти и первый ребенок, которого привезли уже умершим. Эмоционально очень тяжело видеть ребенка с ранениями от взрыва. Детей, у которых на глазах убили родителей. Но я же врач. Как и все наши врачи. Все они выстаивали и оказывали достойную помощь. Ни одному ребенку мы не ампутировали конечности. Все, кроме тех первых двух детишек, были выписаны", - делится Жовнир.
Врач считает, что опыт, который приобретен во время войны, надо использовать для победы и мира. Ради того, чтобы дети были живы и здоровы, чтобы не погибали их родители. Чтобы украинцы были самой сильной, лучшей нацией.
"Во время войны я стал еще добрее. Вижу ребенка и хочется ему все отдать. Вижу маму с ребенком - хочется помочь. Хочется, чтобы педиатры были педиатрами. Не военными, а обычными, которые занимаются мамочками и детками", - признался врач.