Газова плита у квартирі шкідливіша, ніж пасивне куріння: що мали на увазі вчені

У багатьох будинках та квартирах встановлені газові плити для приготування їжі. І їх використовують щодня. Виявляється, такі плити зазнають більше шкоди, ніж пасивне куріння.

Що не так із газовою плитою

Побутова техніка, яка працює на газі, може бути небезпечною для здоров'я людини, оскільки неповне згоряння побутового газу виділяє у повітря багато бензолу. Це небезпечний канцероген, концентрація якого у разі вище, ніж у повітрі поруч із курцем.

Газова плита дозволяє швидко відварити або посмажити їжу на конфорках або запікати продукти в духовці. Це зручно, але не завжди безпечно. І не лише через ризик вибуху побутового газу. І справа саме в бензолі - ароматичному органічному поєднанні, одному з найнебезпечніших канцерогенів.

Газопровід та балони з газом, завдяки яким горять конфорки, містять прості вуглеці. Найчастіше це метан та пропан, а також домішки деяких інших. Такий газ горить з виділенням тепла, але він згоряє у повному обсязі, тому продуктами цього процесу є не тільки нешкідлива вода та вуглекислий газ, а й деякі небезпечні речовини.

Головна небезпека бензолу

Вчені досліджували саме бензол – один із побічних продуктів цього процесу. Це найпростіша ароматична сполука, яка у чистому вигляді сильно подразнює шкіру та слизові, може накопичуватися в організмі та забруднювати довкілля. Але що найтривожніше - у бензолу особливості сильного канцерогену, який може викликати рак, насамперед злоякісні захворювання кровотворної системи та кісткового мозку.

Під час дослідження, вчені перевірили близько сотні будинків і виявили, що палаюча конфорка або духовка, яка розігріта до 180 градусів, виділяють у повітря багато бензолу - більше, ніж сигарета, що димить. Саме тому вони стверджують, що приготування їжі на газовій плиті може бути небезпечнішим, ніж пасивне куріння.

Автори статті зазначають, що сам по собі побутовий газ містить небагато бензолу – у сотні разів менше, ніж продукти його горіння. Не виділяють канцероген й продукти, які смажили на газовій плиті.

І найнебезпечніше в тому, що "приготовлений на плиті" бензол швидко поширюється приміщенням, де працює плита або духовка. Він залишається в повітрі на багато годин і може спокійно переміщатися до кімнат. При цьому концентрація бензолу в спальнях перевищила під час дослідження гранично допустимі концентрації, прийняті у багатьох країнах.

Як захиститися від канцерогену

Вчені відзначають, що в кухні, де стоїть газова плита, має бути дуже гарна вентиляція. Вона допомагає знизити концентрацію бензолу у повітрі. Звичайна кухонна витяжка, яку розміщують над плитою, із цим завданням справляється не дуже добре.

Також на кухні обов'язково мають бути вікна, які можна відкрити під час приготування їжі, щоб знизити поширення бензолу у приміщенні.

Є й інші варіанти – замінити газову плиту електричною чи індукційною. Електричні плитки виробляють в 10-50 разів менше бензолу, а при дослідженні індукційних плит виявилося, що вони не виділяють його зовсім.