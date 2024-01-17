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Гарік Кричевський відповів, чому не пішов на фронт

Середа 17 січня 2024 10:10
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Гарік Кричевський відповів, чому не пішов на фронт Гарік Кричевський (фото: instagram.com/garikkrichevskyi)
Автор: Іванна Пашкевич

Співак Гарік Кричевський зізнався, що на початку повномасштабного вторгнення РФ у нього були думки взяти зброю і піти захищати Україну від окупантів. Однак згодом він зрозумів, що буде кориснішим в тилу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця для УНІАН.

Чому співак не пішов на фронт

Відомо, що артист закінчив медичний інститут, працював на "швидкій допомозі" і навіть у психіатричній лікарні.

Коли почалася велика війна, він був ще призовного віку. Кричевський припустив, що його могли мобілізувати як військового медика.

Гарік Кричевський відповів, чому не пішов на фронт

Гарік Кричевський (фото: instagram.com/garikkrichevskyi)

"Але мені здається, що я, як музикант, приніс би більше користі країні, ніж як лікар. Тому що я вже більше 30 років не практикую. В Україні набагато більше людей, які б краще впоралися з цим завданням", - сказав Гарік.

Також він додав, що у нього багато знайомих воюють на передовій, але є і ті, хто героїчно загинув у бою з окупантами.

"Я думаю, що артист повинен писати музику, давати концерти, виступати перед людьми, щоб вони психологічно розвантажувалися, виступати перед військовими. Артист повинен працювати. Йому не потрібно заважати», - зазначив виконавець.

Гарік Кричевський відповів, чому не пішов на фронт

Гарік Кричевський (фото: instagram.com/garikkrichevskyi)

"Будь моя воля, я б всім відомим артистам дав "бронь", тому що вони принесуть набагато більше користі своїми концертами, в тому числі і для діаспори, яка дуже сумує за батьківщиною. Артист завжди повинен бути артистом", - підсумував Кричевський.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року співак розповідав, що його будинок під Києвом був понівечений та пограбований російськими окупантами.

Але відомому шансоньє шкода не втрачених цінних речей, а втраченого часу.

Він будував цей дім кілька років і мав намір переїжджати туди із сім'єю 25 лютого.

Раніше Харчишин відповів, як давно бачився зі своїм сином-військовим.

Також ми писали, що учасник відомого українського рок-гурту воює за росіян.

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