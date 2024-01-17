Гарик Кричевский ответил, почему не пошел на фронт

Певец Гарик Кричевский признался, что в начале полномасштабного вторжения РФ у него были мысли взять оружие и пойти защищать Украину от оккупантов. Однако впоследствии он понял, что будет полезнее в тылу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для УНИАН.

Почему певец не ушел на фронт

Известно, что артист окончил медицинский институт, работал на "скорой помощи" и даже в психиатрической больнице.

Когда началась большая война, он был еще призывного возраста. Кричевский предположил, что его могли мобилизовать как военного медика.

Гарик Кричевский (фото: instagram.com/garikkrichevskyi)

"Но мне кажется, что я, как музыкант, принес бы больше пользы стране, чем как врач. Потому что я уже более 30 лет не практикую. В Украине гораздо больше людей, которые бы лучше справились с этой задачей", - сказал Гарик.

Также он добавил, что у него много знакомых воюют на передовой, но есть и те, кто героически погиб в бою с оккупантами.

"Я думаю, что артист должен писать музыку, давать концерты, выступать перед людьми, чтобы они психологически разгружались, выступать перед военными. Артист должен работать. Ему не нужно мешать", - отметил исполнитель.

Гарик Кричевский (фото: instagram.com/garikkrichevskyi)

"Будь моя воля, я бы всем известным артистам дал "бронь", потому что они принесут гораздо больше пользы своими концертами, в том числе и для диаспоры, которая очень скучает по родине. Артист всегда должен быть артистом", - подытожил Кричевский.

Напомним, в ноябре 2022 года певец рассказывал, что его дом под Киевом был изуродован и ограблен российскими оккупантами.

Но известному шансонье жаль не потерянных ценных вещей, а потерянного времени.

Он строил этот дом несколько лет и намеревался переезжать туда с семьей 25 февраля.