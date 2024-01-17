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Гарик Кричевский ответил, почему не пошел на фронт

Среда 17 января 2024 10:10
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Гарик Кричевский ответил, почему не пошел на фронт Гарик Кричевский (фото: instagram.com/garikkrichevskyi)
Автор: Иванна Пашкевич

Певец Гарик Кричевский признался, что в начале полномасштабного вторжения РФ у него были мысли взять оружие и пойти защищать Украину от оккупантов. Однако впоследствии он понял, что будет полезнее в тылу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для УНИАН.

Почему певец не ушел на фронт

Известно, что артист окончил медицинский институт, работал на "скорой помощи" и даже в психиатрической больнице.

Когда началась большая война, он был еще призывного возраста. Кричевский предположил, что его могли мобилизовать как военного медика.

Гарик Кричевский ответил, почему не пошел на фронт

Гарик Кричевский (фото: instagram.com/garikkrichevskyi)

"Но мне кажется, что я, как музыкант, принес бы больше пользы стране, чем как врач. Потому что я уже более 30 лет не практикую. В Украине гораздо больше людей, которые бы лучше справились с этой задачей", - сказал Гарик.

Также он добавил, что у него много знакомых воюют на передовой, но есть и те, кто героически погиб в бою с оккупантами.

"Я думаю, что артист должен писать музыку, давать концерты, выступать перед людьми, чтобы они психологически разгружались, выступать перед военными. Артист должен работать. Ему не нужно мешать", - отметил исполнитель.

Гарик Кричевский ответил, почему не пошел на фронт

Гарик Кричевский (фото: instagram.com/garikkrichevskyi)

"Будь моя воля, я бы всем известным артистам дал "бронь", потому что они принесут гораздо больше пользы своими концертами, в том числе и для диаспоры, которая очень скучает по родине. Артист всегда должен быть артистом", - подытожил Кричевский.

Напомним, в ноябре 2022 года певец рассказывал, что его дом под Киевом был изуродован и ограблен российскими оккупантами.

Но известному шансонье жаль не потерянных ценных вещей, а потерянного времени.

Он строил этот дом несколько лет и намеревался переезжать туда с семьей 25 февраля.

Ранее Харчишин ответил, как давно виделся со своим сыном-военным.

Также мы писали, что участник известной украинской рок-группы воюет за россиян.

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