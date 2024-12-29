Фреймут вилаяли в Польщі. Кричали про Путіна та показували середні пальці (відео)

Ведуча Оля Фреймут, яка вже давно мешкає за кордоном, натрапила в Польщі на фанатів Путіна. Невідомий кричав на неї та поводився агресивно, все це вона зуміла зняти на відео.

Фреймут вилаяли в Польщі - що сталося

Так, ведуча поскаржилася на "теплий" прийом у Варшаві. Вона випадково "нарвалася" на агресивного чоловіка, який спілкувався польською та вигукував образи. При цьому невідомий хвалив Путіна.

Також Фреймут розповіла, що зустріла літніх людей, які просили її покинути країну та показували їй середні пальці. Через це ведуча звернулася до українців, які перебувають в Польщі.

"Мій таксист застряг на шлагбаумі, у нього не спрацювала картка. Підбіг моцний поляк і почав кричати : "К*рва, слава Путіну!". Полячки у старечому віці тицяли середні пальці і просили покинути країну. Я висловлюю щиру любов усім тим українцям, які зараз вимушено живуть у Польщі. У вас незламний дух. Слава Україні!" - написала Оля.

"Страшно!" - прокоментувала допис Фреймут її старша донька Злата Мітчелл.

Інші ж юзери написали:

"Боже, який жах. Олю, ви молодець, що зафільмували його пику"

"Божевільний погляд. Скільки агресії"

"Олю, ви так стійко витримали такий тиск від "чоловічої статі" і ще в чужій країні. Ви так міцно трималися".

Також коментатори зазначили, що не варто оцінювати всю країну за поведінкою однієї людини. Юзери нагадали, що Польща підтримує українців, але, як і всюди, можуть бути ті, хто цим незадоволений.

"В Польщі дуже сильна пропаганда, що українці отримують дармові гроші, квартири, що не являється правдою, але у багатьох людей промиті мізки і на жаль в новинах не показують: скільки бізнесу, скільки податків заплатили українці", - зауважила одна з коментаторок.