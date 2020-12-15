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ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)

Киев, Вторник 15 декабря 2020 15:16
ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)
В Киеве разгорелся протест ФОПОв (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Утром 15 декабря в Киеве стартовала масштабная акция протеста под стенами Верховной рады Украины. Протестуют представители движения SaveФОП. Они потребовали отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года.

Также анонсировали акцию протеста возле других органов государственной власти в центре столицы. В пресс-службе полиции сообщили, что представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками акции превентивную, профилактически-разъяснительную работу по соблюдению митингующими требований действующего законодательства.

ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)

Чуть позже протестующие под Верховной радой пошли под стены Офиса президента. Там они зажгли желто-голубые фаеры. Участники протеста потом направились вниз на Крещатик к Бессарабскому рынку. Они пообещали установить там палатки.

Но когда протестующие попытались это сделать между ними и полицией начались столкновения. Со сцены участники акции заявили, что не планируют покидать центр.

ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)

После этого в Киеве перекрыли движение на центральной улице из-за масштабной акции протеста представителей движения SaveФОП. На момент 14.00 был перекрыт Крещатик.

Также в пресс-службе столичной полиции сообщили, что правоохранители проводят с участниками акции превентивные меры для восстановления правопорядка на Майдане Независимости.

"Полиции Киева призывает организаторов и участников мероприятий не прибегать к провокациям и соблюдать заявленный мирный формат проведения мероприятия", - говорится в сообщении.

В ходе протеста между протестующими и правоохранителями произошли столкновения. Участники акции хотели установить на Майдане палатки, но полиция пыталась их остановить.

ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)

После этого один из спикеров со сцены начал звать "скорую помощь" для пострадавших митингующих. Приехала карета скорой помощи и забрала пострадавших. Отмечается, что полиция применила слезоточивый газ.

ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)

Как сообщили в полиции Киева, в ходе стычек пострадали 40 стражей правопорядка. Один полицейский во время столкновений получил удар по голове, в результате чего потерял сознание. Остальные правоохранители получили химические ожоги глаз.

ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)ФОПы установили палатки на Майдане после жестокой драки с полицией (много фото)

Как мы сообщали ранее, во время протеста ФОПов в Киеве пострадали около 40 правоохранителей.

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