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ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)

Київ, Вівторок 15 грудня 2020 15:16
ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)
У Києві розгорівся протест ФОПів (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вранці 15 грудня у Києві стартувала масштабна акція протесту під стінами Верховної ради України. Протестують представники руху SaveФОП. Вони вимагали скасування заборони на підприємницьку діяльність при введенні жорстких карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року.

Також анонсували акцію протесту біля інших органів державної влади в центрі столиці. У прес-службі поліції повідомили, що представники поліції діалогу та інших профільних служб проводять з учасниками акції превентивну, профілактично-роз'яснювальну роботу щодо дотримання мітингувальниками вимог чинного законодавства.

ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)

Трохи пізніше протестуючі під Верховною радою пішли до стін Офісу президента. Там вони запалили жовто-блакитні фаєри. Учасники протесту потім попрямували вниз на Хрещатик до Бессарабського ринку. Вони пообіцяли встановити намети.

Але коли протестувальники спробували це зробити між ними і поліцією почалися зіткнення. Зі сцени учасники акції заявили, що не планують покидати центр.

ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)

Після цього в Києві перекрили рух на центральній вулиці через масштабну акцію протесту представників руху SaveФОП. На момент 14.00 був перекритий Хрещатик.

Також у прес-службі поліції Києва повідомили, що правоохоронці проводять з учасниками акції превентивні заходи для відновлення правопорядку на Майдані Незалежності.

"Поліції Києва закликає організаторів і учасників заходів не вдаватися до провокацій і дотримуватися заявлений мирний формат проведення заходу", - йдеться в повідомленні.

В ході протесту між протестувальниками та правоохоронцями сталися сутички. Учасники акції хотіли встановити на Майдані намети, але поліція намагалася їх зупинити.

ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)

Після цього один із спікерів зі сцени почав кликати "швидку допомогу" для мітингуючих. Приїхала карета швидкої допомоги забрала потерпілих. Відзначається, що поліція застосувала сльозогінний газ.

ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)

Як повідомили в поліції Києва, в ході сутичок постраждали 40 вартових правопорядку. Один поліцейський під час зіткнень отримав удар по голові, в результаті чого втратив свідомість. Інші правоохоронці отримали хімічні опіки очей.

ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)ФОПи встановили намети на Майдані після жорстокої бійки з поліцією (багато фото)

Як ми повідомляли раніше, під час протесту ФОПів у Києві постраждали близько 40 правоохоронців.

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