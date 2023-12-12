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Фонд Ріната Ахметова влаштував свято маленьким маріупольцям, які мешкають у Дніпрі

Вівторок 12 грудня 2023 15:28
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Фонд Ріната Ахметова влаштував свято маленьким маріупольцям, які мешкають у Дніпрі Фото: Фонд Ріната Ахметова влаштував свято маленьким маріупольцям, які мешкають у Дніпрі (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Днями Фонд відвідав гуртожиток у Дніпрі, в якому мешкають переселенці з Маріуполя, щоб подарувати свято маленьким українцям, чиє життя змінила війна.

Про це йдеться в повідомленні фонду.

Казково прикрашені ялинки та новорічно-різдвяний декор створили дивовижну атмосферу у гуртожитку. А святкові заходи, які організував фонд у рамках Новорічної акції "Рінат Ахметов - Дітям", допомогли дітлахам весело провести час, насолоджуючись спілкуванням зі Святим Миколаєм, конкурсами та іграми, аквагримом, співами, віршами, танцями, веселощами. І, звісно, подарунками!

"Свято і подаруночки дуже сподобалися. Старша дитина у захваті, і малеча теж! Дуже дякую Рінату Ахметову за те, що він підтримує наших діточок. Я бажаю йому здоров’я, щастя, щоб він робив більше такого всім дітям, які на це потребують", - поділилася одна з матусь.

Цей гуртожиток - пілотний проєкт ініціативи #ЯМаріупольЖитло, партнером якої став Фонд Ріната Ахметова. У першому будинку живуть 127 маріупольців, серед яких 55 дітей. У другому та третьому мешкатимуть 360 сімей.

Співпраця триває: фонд бере на себе оснащенні зон спільного користування, забезпечуючи меблі, техніку, іграшки та ігрові зони.

"Ми перебуваємо в гуртожитку для маріупольців, який збудували практично з нуля. Він був майже зруйнованим, як я бачив на фотографіях. Його збудували. Все таке гарне, нове. І ми зараз тут живемо", - розповів один із підлітків під час свята. Як і інші діти, він поділився своєю головною мрією: щоб скоріше закінчилася війна.

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Маріуполь діти