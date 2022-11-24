Фонд Ахметова розпочинає традиційну новорічну акцію

Фонд Ріната Ахметова розпочинає традиційну новорічну Акцію "Рінат Ахметов - Дітям". Кожен рік вона дарує дітям тепло, турботу та віру в диво, що в умовах війни сьогодні набуває особливого значення.

"Допомогу тим, хто її потребує, не можна відкласти на потім. Нас привчили до того, що діти - це наше майбутнє, і ми дійсно в це повірили. Але це не так. Діти - наше сьогодення і за майбутнє, їхнє майбутнє, відповідаємо ми", - заявив Рінат Ахметов.

Уже незабаром подарунки та привітання від Ріната Ахметова отримають близько 90 тисяч дітей у різних куточках України. Для цього фонд організував цілий марафон цікавих подій, як в соціальних мережах, так і в форматі наживо, щоб діти змогли відчути тепло і чарівний смак свята.

Естафета передноворічних святкувань стартує з роботи гарячої лінії, а згодом і пошти Святого Миколая. Діти зможуть розповісти йому про те, як війна змінила їх життя, поділитися з ними своїми найпотаємнішими бажаннями та мріями, і навіть отримати за це спеціальні призи.

Крім того, однією з головних подій акції "Рінат Ахметов - Дітям" стане новорічна вистава в Києві: зі святковою ялинкою, інтерактивними спектаклем, цікавими конкурсами, подарунками та іншими приємними сюрпризами.

Традиційно привітання з прийдешніми святами отримають діти-учасники проєктів і програм фонду, діти з інтернатних закладів, дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

Окрема увага фонду цьогоріч буде приділена хлопцям і дівчатам, які пережили жахіття війни в Маріуполі, а також дітям із прифронтових населених пунктів Донецької області, що сьогодні потребують особливої підтримки та турботи.

Акція "Рінат Ахметов - Дітям" - наймасштабніша новорічна акція в країні, багаторічна й безперервна традиція добра й особистої участі Ріната Ахметова в долях дітей. За 22 роки акція охопила понад 1 млн дітей.