Фонд Ахметова провів профорієнтаційний захід для українських підлітків

Ольга Фролова, психологиня Фонду, кандидатка психологічних наук, розповіла юним гостям заходу про те, як обрати справу, яка даруватиме радість все життя.

"Вибір професії — відповідальний процес, і Фонд Ріната Ахметова підтримує підлітків на цьому шляху. Протягом заходу учасники активно включалися у взаємодію із психологинею, відповідали на питання, отримували практичні поради. Я впевнена, що все це допоможе молоді зробити впевнені кроки у майбутнє", — говорить Аліна Клімчик, менеджерка проєктів Фонду.

Наприкінці заходу дітям подарували плакат, розроблений фахівцями програми "Рінат Ахметов — Дітям" та експерткою Ольгою Фроловою, в якому зібрані ключові кроки на шляху до вибору професії — з його допомогою можна визначити власні слабкі та сильні сторони, пройти тест із профорієнтації та дізнатися більше про сучасні професії.

"Тепер я знаю, що, обираючи професію, в першу чергу потрібно себе спитати: що ти хочеш і вмієш? А ще потрібно бажання. Якщо в тебе є бажання, ти вмієш і хочеш – то буде успіх у справі", — ділиться враженнями 16-річний учасник заходу.

"Ведуча заходу розповідала і про свій досвід, і нас питала, і наводила різні приклади та історії, як люди обирали свою професію. Це сподобалося", — розповідає одна з дівчат.

"Такі заходи допомагають дітям визначитися з професією. Щось узагальнити, щось по новому почути. Особисто для себе я відзначила, як можна дітям по-іншому доносити профорієнтаційні моменти", — коментує Ганна Булах, заступниця директора з виховної роботи школи № 248.

Раніше Фонд Ахметова проводив мотиваційні зустрічі на тему "Твоя суперсила!", зняв освітній онлайн-серіал "Твоя суперпрофесія", працює телеграм-канал "Твоя суперсила" — там є багато корисного щодо саморозвитку, освіти, мотивації та психологічної підтримки.