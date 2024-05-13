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Фонд Ахметова провів профорієнтаційний захід для українських підлітків

Понеділок 13 травня 2024 18:02
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Фонд Ахметова провів профорієнтаційний захід для українських підлітків Фонд Ахметова провів профорієнтаційний захід для українських підлітків  (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

У столичному центрі підтримки "ЯМаріуполь" Фонд Ріната Ахметова провів захід для підлітків. Мета - допомогти дітям знайти професію своєї мрії.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Ольга Фролова, психологиня Фонду, кандидатка психологічних наук, розповіла юним гостям заходу про те, як обрати справу, яка даруватиме радість все життя.

"Вибір професії — відповідальний процес, і Фонд Ріната Ахметова підтримує підлітків на цьому шляху. Протягом заходу учасники активно включалися у взаємодію із психологинею, відповідали на питання, отримували практичні поради. Я впевнена, що все це допоможе молоді зробити впевнені кроки у майбутнє", — говорить Аліна Клімчик, менеджерка проєктів Фонду.

Наприкінці заходу дітям подарували плакат, розроблений фахівцями програми "Рінат Ахметов — Дітям" та експерткою Ольгою Фроловою, в якому зібрані ключові кроки на шляху до вибору професії — з його допомогою можна визначити власні слабкі та сильні сторони, пройти тест із профорієнтації та дізнатися більше про сучасні професії.

"Тепер я знаю, що, обираючи професію, в першу чергу потрібно себе спитати: що ти хочеш і вмієш? А ще потрібно бажання. Якщо в тебе є бажання, ти вмієш і хочеш – то буде успіх у справі", — ділиться враженнями 16-річний учасник заходу.

"Ведуча заходу розповідала і про свій досвід, і нас питала, і наводила різні приклади та історії, як люди обирали свою професію. Це сподобалося", — розповідає одна з дівчат.

"Такі заходи допомагають дітям визначитися з професією. Щось узагальнити, щось по новому почути. Особисто для себе я відзначила, як можна дітям по-іншому доносити профорієнтаційні моменти", — коментує Ганна Булах, заступниця директора з виховної роботи школи № 248.

Раніше Фонд Ахметова проводив мотиваційні зустрічі на тему "Твоя суперсила!", зняв освітній онлайн-серіал "Твоя суперпрофесія", працює телеграм-канал "Твоя суперсила" — там є багато корисного щодо саморозвитку, освіти, мотивації та психологічної підтримки.

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